Замглавы МВД Киргизии не пустили в дом Атамбаева для допроса бывшего президента страны

Заместителя министра внутренних дел Киргизии Мирлана Каниметова, прибывшего в понедельник к экс-президенту республики Алмазбеку Атамбаеву для проведения допроса по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, не пустили в дом.
"Сегодня к дому Атамбаева прибыла следственная группа во главе с замминистром МВД Мирланом Каниметовым. Но Атамбаев не вышел к милиционерам и не стал принимать их дома", - сообщила в понедельник "Интерфаксу" официальный представитель основанной бывшим президентом Социал-демократической партии Киргизии (СДПК) Кундуз Жолдубаева.
"Пока Конституционная палата Верховного суда Киргизии не рассмотрит заявление о незаконности лишения неприкосновенности Атамбаева, он не намерен идти на допрос в следственные органы", - заявила Жолдубаева.
Представитель партии подчеркнула, что, "вся процедура лишения неприкосновенности была незаконна, мы не признаем решение парламента Киргизии".
Между тем замглавы МВД Киргизии Каниметов заявил киргизскому информационному агентству "24kg", что после неоднократной неявки экс-президента на допрос следователь имеет право вынести постановление о принудительном приводе свидетеля.
18 июля Атамбаев получил третью по счету повестку со стороны МВД Киргизии с требованием явиться на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении в 2013 году криминального авторитета Батукаева. Экс-президент в очередной раз проигнорировал требование МВД.
Ранее представители Атамбаева обратились в Конституционную палату Верховного суда Киргизии с заявлением, где требуют признать незаконным решение парламента о лишении его статуса экс-президента.
27 июня парламент Киргизии 103 голосами принял решение о снятии неприкосновенности с Атамбаева, одновременно лишив его статуса экс-президента, что лишает его иммунитета от уголовного преследования. Это произошло после того, как Генеральная прокуратура поддержала обвинения, выдвинутые парламентом против экс-президента Киргизии.
Бывший президент назвал все обвинения против него "абсурдом" и заявил, что не намерен принимать участие в следственных действиях и приходить на допрос в прокуратуру. Бывший глава государства постоянно находится в своем доме, расположенном в предгорной зоне в 20 км от Бишкека, где ежедневно по вечерам проводит встречи со своими сторонниками.
Атамбаев был президентом Киргизии с 2011 по 2017 годы.
Нефтчи и Габала могут сыграть против клубов из Израиля и Голландии в III раунде квалификации Лиги Европы
Президент Алиев выделил 1 млн манатов на укрепление МТБ газет, издающихся в Азербайджане
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок
Ростех купил долю в компании для продвижения систем умного и безопасного города в регионах РФ
Помпео объявил о введении санкций в отношении китайской компании за импорт иранской нефти
ВЭБ считает незаконным аукцион по продаже его дочернего банка в Украине
Картина с участием Мика Джаггера закроет Венецианский кинофестиваль
Введенные Украиной санкции в отношении российских соцсетей должны выполняться - секретарь СНБО Данилюк
Соперником Карабаха в III отборочном раунде Лиги Чемпионов может стать кипрский АПОЕЛ
ИВ Агсуинского района направит более 450 тыс. манатов на ремонт домов, пострадавших от землетрясения в феврале
ИВ Губинского района направит около 730 тыс. манатов на ремонт дорог
ИВ Гянджи направит около 317 тыс. манатов на установку отопительных систем в дошкольных учреждениях
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
В РИКЦ в Баку отметили День национальной прессы Азербайджана. Фоторепортаж
AzerTelecom стал официальным партнером компании Microsoft
Банк Республика организовал пресс-тур для журналистов в Гёйгёль
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору