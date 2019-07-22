Замглавы МВД Киргизии не пустили в дом Атамбаева для допроса бывшего президента страны

Заместителя министра внутренних дел Киргизии Мирлана Каниметова, прибывшего в понедельник к экс-президенту республики Алмазбеку Атамбаеву для проведения допроса по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, не пустили в дом.

"Сегодня к дому Атамбаева прибыла следственная группа во главе с замминистром МВД Мирланом Каниметовым. Но Атамбаев не вышел к милиционерам и не стал принимать их дома", - сообщила в понедельник "Интерфаксу" официальный представитель основанной бывшим президентом Социал-демократической партии Киргизии (СДПК) Кундуз Жолдубаева.

"Пока Конституционная палата Верховного суда Киргизии не рассмотрит заявление о незаконности лишения неприкосновенности Атамбаева, он не намерен идти на допрос в следственные органы", - заявила Жолдубаева.

Представитель партии подчеркнула, что, "вся процедура лишения неприкосновенности была незаконна, мы не признаем решение парламента Киргизии".

Между тем замглавы МВД Киргизии Каниметов заявил киргизскому информационному агентству "24kg", что после неоднократной неявки экс-президента на допрос следователь имеет право вынести постановление о принудительном приводе свидетеля.

18 июля Атамбаев получил третью по счету повестку со стороны МВД Киргизии с требованием явиться на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении в 2013 году криминального авторитета Батукаева. Экс-президент в очередной раз проигнорировал требование МВД.

Ранее представители Атамбаева обратились в Конституционную палату Верховного суда Киргизии с заявлением, где требуют признать незаконным решение парламента о лишении его статуса экс-президента.

27 июня парламент Киргизии 103 голосами принял решение о снятии неприкосновенности с Атамбаева, одновременно лишив его статуса экс-президента, что лишает его иммунитета от уголовного преследования. Это произошло после того, как Генеральная прокуратура поддержала обвинения, выдвинутые парламентом против экс-президента Киргизии.

Бывший президент назвал все обвинения против него "абсурдом" и заявил, что не намерен принимать участие в следственных действиях и приходить на допрос в прокуратуру. Бывший глава государства постоянно находится в своем доме, расположенном в предгорной зоне в 20 км от Бишкека, где ежедневно по вечерам проводит встречи со своими сторонниками.

Атамбаев был президентом Киргизии с 2011 по 2017 годы.