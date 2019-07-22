Главы правительств России и Китая проведут переговоры в Петербурге в сентябре

Главы правительств России и Китая Дмитрий Медведев и Ли Кэцян встретятся в Санкт-Петербурге 17 сентября, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

"Мы предложили китайским партнерам подготовить и подписать совместный план сотрудничества по поставкам российской мясной продукции", - сказал Патрушев на совещании о стимулировании экспорта сельскохозяйственной продукции.

"Учитывая особое значение этого вопроса для реализации планов по увеличению экспорта прошу вас рассмотреть возможность его включения в повестку встречи глав правительств России и Китая 17 сентября текущего года в Санкт-Петербурге", - отметил он.

В ходе совещания гендиректор группы компаний "АгроПромкомплектация" Сергей Новиков в свою очередь сказал, что из-за непростой ситуации с АЧС в Китае, Вьетнаме, Таиланде и других странах юго-восточной Азии, на этих рынках прогнозируется большой дефицит свинины и другого животного белка в ближайшие годы. Поэтому Россия имеет хороший шанс закрепиться на этих рынках.

"Правительства крупнейших стран по производству мяса проявляют чрезмерную активность по дополнительному вводу своих производителей на этот рынок...Мы видим всемерную активность министерства сельского хозяйства, но, по-видимому, здесь потребуется срочная консолидация других ведомств", - сказал Новиков.

Он попросил премьера поднять этот вопрос на встрече в сентябре.

"Мы не должны упустить этот исторический шанс не только для свиноводства, но и для всей отрасли мясного животноводства", - сказал Новиков.

Медведев не исключил, что эта тема будет затронута.

"Конечно, мы в ходе наших консультаций с нашими китайскими партнерами и другими партнёрами по такой кооперации, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе всегда эти вопросы поднимаем. Всегда стараемся отстаивать наши возможности по поставке различных видов продуктов из РФ. не исключением будет, наверно, эта встреча, которая состоится в сентябре", - сказал премьер.

По его словам, данная работа должна вестись на всех уровнях и по всем направлениям.

"Только в этом случае можно достигнуть успеха. Тем более, сейчас достаточно важный момент наступил, чтобы правильным образом закрепиться на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона. Будем над этим работать", - сказал премьер.