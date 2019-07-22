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СНГ 22.07.2019 18:58

Главы делегаций ПА НАТО и ПА ОБСЕ высоко оценили работу ЦИК Украины на выборах в Раду

Председатель делегации Парламентской ассамблеи НАТО Маделен Мун заявила о высокой оценке работы Центральной избирательной комиссии на выборах в Верховную Раду, но отметила наличие ряда недостатков при голосовании в мажоритарных округах.

"Мы увидели спокойный избирательный процесс. Мы высоко оцениваем работу ЦИК", - сказала Мун на пресс-конференции наблюдателей в Киеве в понедельник.

"Эти выборы, конечно, имели недостатки. Особенно когда мы говорим об одномандатных округах", - добавила она.

При этом Мун подчеркнула, что новые депутаты должны будут работать над усовершенствованием избирательного законодательства.

В свою очередь глава делегации Парламентской ассамблеи ОБСЕ Серен Моборн отметила: "Прекрасная работа и преданность ЦИК, чтобы подготовить выборы, несмотря на столь сжатые сроки на подготовку, а также ряд регуляторных вопросов. ЦИК смогла выдержать все дедлайны".

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Тэги: УКРАИНА, ВЫБОРЫ, НАБЛЮДАТЕЛИ, ЦИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]