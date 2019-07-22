Зеленский 23 июля заслушает доклад руководителей силовых ведомств о ходе расследования убийства Шеремета

Президент Украины Владимир Зеленский 23 июля проведет встречу с представителями правоохранительных органов, чтобы заслушать отчет по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.
"Во вторник, 23 июля, в 14:00 президент Украины Владимир Зеленский заслушает доклад представителей правоохранительных органов о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета", - сообщает пресс-служба Офиса президента в понедельник.
20 июля Зеленский попросил собраться генерального прокурора, министра внутренних дел, главу Национальной полиции и главу СБУ и доложить о ходе расследования убийства Шеремета.
22 июля пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что генпрокурор Юрий Луценко находится в официальном отпуске.
Утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва. Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства журналистскую деятельность Шеремета на Украине и других странах.
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