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Дальнее зарубежье 22.07.2019 19:30

Великобритания не хочет конфронтации с Ираном, призывает освободить британский танкер - пресс-секретарь премьера

Великобритания требует немедленного освобождения танкера Stena Impero, следовавшего под британским флагом и задержанного Тегераном, сообщает в понедельник агентство ЭФЭ.

"Мы не ищем конфронтации с Ираном, однако захватывать судно, которое ничего не нарушает и находится в пределах международно признанных морских путей - неприемлемо", - заявил пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

Через Ормузский пролив проходит большое количество судов, и военные корабли не могут сопровождать каждое из них, подчеркнул пресс-секретарь. Великобритания работает с международными партнерами, чтобы скоординировать усилия для защиты свободы судоходства, сообщили на Даунинг-стрит.

В пятницу Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом. Судно отконвоировано в порт Бандар-Аббас в иранской провинции Хормозган.

Причиной задержания танкера иранская сторона назвала необходимость проведения расследования факта столкновения танкера с рыболовецким судном.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ИРАН, ТАНКЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]