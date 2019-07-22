Великобритания не хочет конфронтации с Ираном, призывает освободить британский танкер - пресс-секретарь премьера

Великобритания требует немедленного освобождения танкера Stena Impero, следовавшего под британским флагом и задержанного Тегераном, сообщает в понедельник агентство ЭФЭ.
"Мы не ищем конфронтации с Ираном, однако захватывать судно, которое ничего не нарушает и находится в пределах международно признанных морских путей - неприемлемо", - заявил пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.
Через Ормузский пролив проходит большое количество судов, и военные корабли не могут сопровождать каждое из них, подчеркнул пресс-секретарь. Великобритания работает с международными партнерами, чтобы скоординировать усилия для защиты свободы судоходства, сообщили на Даунинг-стрит.
В пятницу Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом. Судно отконвоировано в порт Бандар-Аббас в иранской провинции Хормозган.
Причиной задержания танкера иранская сторона назвала необходимость проведения расследования факта столкновения танкера с рыболовецким судном.
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