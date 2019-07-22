Нефтчи и Габала могут сыграть против клубов из Израиля и Голландии в III раунде квалификации Лиги Европы

В Швейцарии в понедельник прошла жеребьевка III-го квалификационного раунда Лиги Европы.

По итогам жеребьевки определились соперники Нефтчи и Габалы, в случае, если они пройдут второй отборочный этап.

Так Нефтчи, в случае победы над тульским Арсеналом, встретится с Бней-Иегуда (Израиль, Тель-Авив).

Габала, если окажется сильнее тбилисского Динамо, встретится с голландским Фейеноордом.

Матчи третьего квалификационного раунда пройдут 8 и 15 августа.

А.Мамедов