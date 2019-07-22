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22.07.2019 16:55

Нефтчи и Габала могут сыграть против клубов из Израиля и Голландии в III раунде квалификации Лиги Европы

В Швейцарии в понедельник прошла жеребьевка III-го квалификационного раунда Лиги Европы.

По итогам жеребьевки определились соперники Нефтчи и Габалы, в случае, если они пройдут второй отборочный этап.

Так Нефтчи, в случае победы над тульским Арсеналом, встретится с Бней-Иегуда (Израиль, Тель-Авив).

Габала, если окажется сильнее тбилисского Динамо, встретится с голландским Фейеноордом.

Матчи третьего квалификационного раунда пройдут 8 и 15 августа.

А.Мамедов

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Тэги: ФУТБОЛ, ЕВРОКУБКИ, ЖЕРЕБЬЕВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]