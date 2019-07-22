ВЭБ считает незаконным аукцион по продаже его дочернего банка в Украине

ВЭБ считает незаконными действия Украины, выставившей на аукцион акции Проминвестбанка (ПИБ).

"Украина предпочла полностью лишить ВЭБ права собственности на акции ПИБ. Формальным поводом послужило решение, вынесенное Апелляционным судом города Киева, которым с Российской Федерации было взыскано более $140 млн в пользу компаний группы "Эверест". Действия украинских властей противоречат не только международному праву, но и законодательству Украины, которое не позволяет привлекать ВЭБ к ответственности по долгам РФ. Имущество ВЭБа в силу закона обособлено и не является имуществом Российской Федерации, ВЭБ - самостоятельное юридическое лицо и не отвечает по обязательствам РФ, что не раз подтверждалось в судах, в том числе в иностранных юрисдикциях", - подчеркнул старший вице-президент правового блока ВЭБа Игорь Краснов, слова которого приводятся в сообщении госкорпорации.

"Во избежание дальнейших неблагоприятных последствий в виде судебных разбирательств и убытков мы настоятельно рекомендуем перспективным приобретателям акций ПИБ не участвовать в противоправном аукционе по экспроприации собственности ВЭБ, а обращаться напрямую к собственнику - ВЭБу со своими перспективными предложениями", - отметил Краснов.

В пятницу стало известно, что государственный исполнитель выставил на продажу на бирже ПФТС 99,7726% акций Проминвестбанка.

Стартовая цена пакета - 532,099 млн гривен (около $20,6 млн по текущему курсу - ИФ).

Российский ВЭБ владеет 99,7% акций Проминвестбанка.