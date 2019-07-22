ВЭБ считает незаконным аукцион по продаже его дочернего банка в Украине

ВЭБ считает незаконными действия Украины, выставившей на аукцион акции Проминвестбанка (ПИБ).
"Украина предпочла полностью лишить ВЭБ права собственности на акции ПИБ. Формальным поводом послужило решение, вынесенное Апелляционным судом города Киева, которым с Российской Федерации было взыскано более $140 млн в пользу компаний группы "Эверест". Действия украинских властей противоречат не только международному праву, но и законодательству Украины, которое не позволяет привлекать ВЭБ к ответственности по долгам РФ. Имущество ВЭБа в силу закона обособлено и не является имуществом Российской Федерации, ВЭБ - самостоятельное юридическое лицо и не отвечает по обязательствам РФ, что не раз подтверждалось в судах, в том числе в иностранных юрисдикциях", - подчеркнул старший вице-президент правового блока ВЭБа Игорь Краснов, слова которого приводятся в сообщении госкорпорации.
"Во избежание дальнейших неблагоприятных последствий в виде судебных разбирательств и убытков мы настоятельно рекомендуем перспективным приобретателям акций ПИБ не участвовать в противоправном аукционе по экспроприации собственности ВЭБ, а обращаться напрямую к собственнику - ВЭБу со своими перспективными предложениями", - отметил Краснов.
В пятницу стало известно, что государственный исполнитель выставил на продажу на бирже ПФТС 99,7726% акций Проминвестбанка.
Стартовая цена пакета - 532,099 млн гривен (около $20,6 млн по текущему курсу - ИФ).
Российский ВЭБ владеет 99,7% акций Проминвестбанка.
Нефтчи и Габала могут сыграть против клубов из Израиля и Голландии в III раунде квалификации Лиги Европы
Президент Алиев выделил 1 млн манатов на укрепление МТБ газет, издающихся в Азербайджане
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок
Картина с участием Мика Джаггера закроет Венецианский кинофестиваль
Введенные Украиной санкции в отношении российских соцсетей должны выполняться - секретарь СНБО Данилюк
Соперником Карабаха в III отборочном раунде Лиги Чемпионов может стать кипрский АПОЕЛ
ИВ Агсуинского района направит более 450 тыс. манатов на ремонт домов, пострадавших от землетрясения в феврале
ИВ Губинского района направит около 730 тыс. манатов на ремонт дорог
ИВ Гянджи направит около 317 тыс. манатов на установку отопительных систем в дошкольных учреждениях
Из Стамбула депортируют сирийцев-нелегалов
Лондон примет жесткие ответные меры в случае отказа Тегерана освободить британский танкер - глава МИД
В БДИПЧ ОБСЕ рекомендуют Украине перейти на пропорциональную избирательную систему
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
В РИКЦ в Баку отметили День национальной прессы Азербайджана. Фоторепортаж
AzerTelecom стал официальным партнером компании Microsoft
Банк Республика организовал пресс-тур для журналистов в Гёйгёль
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору