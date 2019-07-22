Ростех купил долю в компании для продвижения систем умного и безопасного города в регионах РФ

Госкорпорация "Ростех" стала совладельцем компании "Новые цифровые технологии", которая будет продвигать в регионах РФ цифровые технологии, выключая системы "умного" и "безопасного" города.
С 18 июля "Ростех" стал прямым владельцем 25% ООО "Новые цифровые технологии". Оно было зарегистрировано в Москве в апреле 2019 года компанией "Инновационно-внедренческий центр" (ИВЦ), у которой осталось 75% ООО.
Владельцами ИВЦ в равных долях являются два физлица - гендиректор компании Алексей Зюбан и Анастасия Каштанова, которая является бенефициаром ООО "Промхолодрыбстрой".
"НЦТ будет заниматься продвижением современных цифровых технологий, в том числе систем "Умного города" и "Безопасного города" в регионах РФ. Вхождение "Ростеха" в капитал компании обусловлено наличием профильных компетенций - корпорация производит широкую линейку соответствующих продуктов, в том числе системного уровня, а также обладает большим опытом реализации крупных экосистемных "цифровых" проектов", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе госкорпорации.
Условия сделки и конкретные планы компании не раскрываются.
"Ростех" входит в состав национального центра компетенций "Умный город". Участники центра занимаются разработкой, внедрением и популяризацией технологий, оборудования, программ, направленных на повышение уровня цифровизации в городах России.
Также "Ростех" разрабатывает системы в рамках федеральной концепции "Безопасный город" в различных регионах РФ.
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