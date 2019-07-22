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Бизнес и законодательство 22.07.2019 20:07

Ростех купил долю в компании для продвижения систем умного и безопасного города в регионах РФ

Госкорпорация "Ростех" стала совладельцем компании "Новые цифровые технологии", которая будет продвигать в регионах РФ цифровые технологии, выключая системы "умного" и "безопасного" города.

С 18 июля "Ростех" стал прямым владельцем 25% ООО "Новые цифровые технологии". Оно было зарегистрировано в Москве в апреле 2019 года компанией "Инновационно-внедренческий центр" (ИВЦ), у которой осталось 75% ООО.

Владельцами ИВЦ в равных долях являются два физлица - гендиректор компании Алексей Зюбан и Анастасия Каштанова, которая является бенефициаром ООО "Промхолодрыбстрой".

"НЦТ будет заниматься продвижением современных цифровых технологий, в том числе систем "Умного города" и "Безопасного города" в регионах РФ. Вхождение "Ростеха" в капитал компании обусловлено наличием профильных компетенций - корпорация производит широкую линейку соответствующих продуктов, в том числе системного уровня, а также обладает большим опытом реализации крупных экосистемных "цифровых" проектов", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе госкорпорации.

Условия сделки и конкретные планы компании не раскрываются.

"Ростех" входит в состав национального центра компетенций "Умный город". Участники центра занимаются разработкой, внедрением и популяризацией технологий, оборудования, программ, направленных на повышение уровня цифровизации в городах России.

Также "Ростех" разрабатывает системы в рамках федеральной концепции "Безопасный город" в различных регионах РФ.

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Тэги: РОССИЯ, РОСТЕХ, ТЕХНОЛОГИИ, РЕГИОНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]