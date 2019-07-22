В БДИПЧ ОБСЕ рекомендуют Украине перейти на пропорциональную избирательную систему

Мажоритарная составляющая избирательного процесса на выборах в Верховную Раду отмечалась нарушениями, Украине следует перейти к пропорциональной избирательной системе, заявил глава миссии БДИПЧ по наблюдению за выборами Альберт Йонссон.

"Что касается злоупотреблений, которые были отмечены во время мажоритарной кампании... было недопущение прозрачности избирательного процесса и это было замечено многими наблюдателями как возможность для коррупции и злоупотреблений власть имущими. Мы надеемся, что избирательная система будет полностью изменена на пропорциональную", - сказал Йонссон на пресс-конференции наблюдателей в Киеве в понедельник.