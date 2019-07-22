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СНГ 22.07.2019 20:21

В БДИПЧ ОБСЕ рекомендуют Украине перейти на пропорциональную избирательную систему

Мажоритарная составляющая избирательного процесса на выборах в Верховную Раду отмечалась нарушениями, Украине следует перейти к пропорциональной избирательной системе, заявил глава миссии БДИПЧ по наблюдению за выборами Альберт Йонссон.

"Что касается злоупотреблений, которые были отмечены во время мажоритарной кампании... было недопущение прозрачности избирательного процесса и это было замечено многими наблюдателями как возможность для коррупции и злоупотреблений власть имущими. Мы надеемся, что избирательная система будет полностью изменена на пропорциональную", - сказал Йонссон на пресс-конференции наблюдателей в Киеве в понедельник.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, БДИПЧ, МАЖОРИТАРКА, РЕКОМЕНДАЦИИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]