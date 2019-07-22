Очередная партия компонентов российской системы С-400 прибыла на авиабазу в Турцию

Министерство обороны Турции в понедельник сообщило о прибытии на авиабазу Мюртед под Анкарой очередного грузового самолета с компонентами российской системы С-400.

Оборонное ведомство опубликовало на своем сайте фотографию посадки на авиабазе самолета Ан-124 "Руслан".

"Поставки компонентов систем противовоздушной и противоракетной обороны С-400 продолжаются, согласно плану", - заявили в Минобороны Турции.

По имеющимся данным, в понедельник на авиабазу Мюртед прибыли 23 и 24 по счету российский грузовой самолет с компонентами С-400.

Грузовые самолеты с компонентами С-400 начали прибывать в Турцию 12 июля. Турецкий министр обороны Хулуси Акар в тот день заявил, что одновременно с поставками С-400 в РФ и Турции продолжается обучение турецких военных, которым предстоит использовать эти системы.

Вице-премьер Юрий Борисов в интервью "Интерфаксу" сообщил, что Россия исполнит контракт на поставку зенитных ракетных систем С-400 Турции в 2019 году. "Мы очень четко идем по графику контракта, не сорвав ни одного мероприятия. Реализация контракта, включая подготовку турецких специалистов, безусловно, завершится в этом году", - сказал Борисов.

ЗРС С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначены для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.