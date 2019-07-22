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Культура 22.07.2019 20:36

"Мстители: Финал" стал самым кассовым фильмом в истории

Фильм "Мстители: Финал" обновил исторический рекорд по кассовым сборам, преодолев рубеж в $2,9 млрд, сообщила в воскресенье The Guardian. Об этом рассказал продюсер Кевин Файги на фестивале Comic-Con в американском Сан-Диего.

Предыдущим лидером был "Аватар" Джеймса Кэмерона, вышедший на экраны в 2009 году. Последней части "Мстителей" понадобилось около четырех месяцев проката, чтобы побить "Аватар", собравший $2,79 млрд.

Кроме того, "Мстителям: Финал" принадлежит рекорд по сборам в первую неделю проката: $1,22 млрд.

По словам Файги, "Аватар" по-прежнему самый финансово успешный фильм, если сделать поправку на десятилетнюю инфляцию.

"Мстители: Финал" завершили многолетнюю серию полнометражных фильмов о супергероях комиксов студии Marvel. Первый фильм эпопеи, "Железный человек", вышел в 2008 году. Вся серия насчитывает 22 фильма.

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Тэги: КИНО, СБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]