Банк России предлагает включать бенефициаров финансовых пирамид и нелегальных кредиторов в так называемый "черный список", куда входят лица, которые не соответствуют требованиям к деловой репутации, сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

"Я считаю, что сейчас настало время, когда в списки отрицательной деловой репутации на финансовом рынке нужно включать организаторов, бенефициаров и участников этих организаций, которые занимаются мошенничеством на финансовом рынке, которые организуют финансовые пирамиды, нелегальных кредиторов", - сказал он в ходе выступления на круглом столе в Госдуме, посвященном проблемам защиты прав граждан, пострадавшим от деятельности микрофинансовых организаций (МФО) и нелегальных кредиторов.

"Мы предлагаем вернуться к обсуждению с законодателями этого вопроса, (...) потому что он (этот список - ИФ) сейчас состоит в основном из лиц, которые были в организации, у которой отозвана лицензия, а если эта организация изначально не обладала лицензией, а просто предлагала свои псевдоуслуги на финансовом рынке - таких лиц нет. Мы хотим как раз этот момент обсудить и при возможности дополнить", - позже пояснил Лях журналистам.

Банк России с конца января 2018 года ведет базу данных, в которую включается информация о лицах, чья деловая репутация признана не соответствующей требованиям закона. В нее вносятся сведения о лицах, занимавших должности в кредитных и некредитных финансовых организациях либо являвшихся владельцами крупных пакетов акций (долей) кредитных организаций (контролерами таких владельцев), чья деловая репутация не соответствует требованиям закона. Попадание в "черный список" лишает человека права в дальнейшем входить в совет директоров или топ-менеджмент финансовых организаций. При этом включение в "черный список" может быть оспорено.

"Мы говорили, что через два года вернемся к обсуждению того, что необходимо внести: посмотреть на практику применения этого списка и посмотреть, что там не хватает. Вот эту балансировку следует начать как раз с включения в него организаторов нелегалов", - пояснил представитель ЦБ РФ, отметив, что обсуждение инициативы начнется в ходе осенней сессии.

Лях в ходе выступления на круглом столе заявил, что в 2018 году было выявлено 2293 "черных кредитора", а в первом полугодии 2019 года - 1024.

"Я хочу подчеркнуть, что 1024" черных кредитора" - это далеко не все организации, которые себя называют микрофинансовыми компаниями, микрокредитными компаниями. Из 1024 нелегальных кредиторов, так или иначе себя причисляют к микрофинансовым организациям только 186. Все остальные действуют под любыми другими видами своей деятельности: потребительскими кооперативами, ломбардами, иными организациями. Под деятельность МФО чуть больше 10-15% мимикрируют, но "черная тень" ложится на все легальные МФО", - отметил он.

Лях также сообщил, что за первое полугодие 2019 года было выявлено 154 финансовые пирамиды, причем 42 из них - это интернет проекты. За весь 2018 год было выявлено 168 финансовых пирамид.

"Сейчас размер финансовых пирамид серьезно снизился. Большинство финансовых пирамид, которые мы выявляем - это компании, которые только начинают привлекать граждан. (..) Сейчас большинство из них находятся в интернет-пространстве и с помощью различных ухищрений собирают деньги граждан, вовлекая их в псевдоинвестиционные проекты по выращиванию помидоров в теплицах, вкладыванию в криптовалюты", - сказал он.

В отношении "черных кредиторов" и финансовых пирамид было направлено порядка 2800 писем в ФНС, органы прокуратуры, МВД и ФАС, за первое полугодие - 1867 писем. В первые шесть месяцев этого года были приняты меры в отношении 732 случаев, в большей степени - это административные дела (более 480).

По словам и.о. начальника отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики Генпрокуратуры РФ Сергея Михайлова, сумма административных штрафов по этим делам за первое полугодие 2019 года составила 10 млн рублей, как и за весь 2018 год.