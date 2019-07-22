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СНГ 22.07.2019 20:43

Украинские порты в Азовском регионе с 2014 года недополучили около 6 млрд гривен дохода, утверждают в Киеве

Украинские порты на Азове с 2014 года "потеряли" почти половину грузов, число заходов судов также снизилось в 2 раза, заявил руководитель Администрации морских портов Украины (АМПУ) Райвис Вецкаганс.

"За время агрессии со стороны России азовские порты потеряли практически половину грузов, а количество судозаходов уменьшилось более чем в два раза. В итоге с 2014 года, по нашим подсчетам, порты недополучили дохода на сумму около 6 млрд грн. И здесь не учтены убытки и допрасходы экспортеров, связанные с простоем и переориентацией грузопотоков", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По мнению Вецкаганса, украинские порты на Азове требуют комплексной поддержки на государственном и международном уровне. Он отметил, что "благодаря именно такому объединению усилий в 2018 году удалось снять блокаду с портов "Мариуполь" и "Бердянск"".

"Сейчас мы стараемся максимально улучшить ситуацию в портах Азова, помочь им оставаться конкурентными. Объем инвестиций АМПУ в порты "Мариуполь" и "Бердянск" за 2018-2020 гг. превысит 1 млрд грн. В начале июля в Мариуполь зашло первое судно дноуглубительного флота подрядчика, который будет проводить работы по поддержанию паспортных глубин в наших портах на Азове. К концу года мы завершим реконструкцию причала №4 в Мариупольском порту. Этот проект реализуется параллельно со строительством государственной стивидорной компанией нового зернового терминала. Ввод в эксплуатацию этих объектов позволит диверсифицировать номенклатуру грузов, которые переваливает порт, и открыть новые возможности для бизнеса в этом регионе", - добавил руководитель АМПУ.

По данным Киева, Мариупольский порт потерял 33% флота в результате строительства Россией Керченского моста.

По мнению АМПУ, порты Азова могут увеличить грузоперевалку на 800 тыс. тонн в год при условии беспрепятственного пропуска судов через Керченский пролив.

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Тэги: УКРАИНА, АЗОВ, ПОРТЫ, УБЫТКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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