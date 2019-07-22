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Дальнее зарубежье 22.07.2019 17:37

Трамп отрицает сообщения об арестах в Иране шпионов, работавших на ЦРУ

Президент США Дональд Трамп в понедельник опроверг сообщение о том, что в Иране арестовали 17 шпионов, работавших на ЦРУ.

"Сообщение Ирана об аресте шпионов ЦРУ является полной ложью. Ни капли правды. Просто еще одна ложь и пропаганда (например, про их сбитый беспилотник), распространяемые религиозным режимом, который терпит неудачу и не знает, что делать. Их экономика мертва, и станет намного хуже. Иран - полный беспорядок!" - написал Трамп в понедельник в своем Twitter.

Ранее иранский англоязычный телеканал "Пресс ТВ" со ссылкой на иранское министерство информации и национальной безопасности сообщил о "выявлении и разоблачении сети агентов, работавших на ЦРУ внутри страны".

Задержания проводились на протяжении последнего года, утверждает "Пресс ТВ".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ИРАН, ЦРУ, ТРАМП, ОПРОВЕРЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]