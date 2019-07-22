В РИКЦ в Баку отметили День национальной прессы Азербайджана. Фоторепортаж

22 июля 2019 года в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) состоялась встреча с журналистами, посвященная Дню национальной прессы Азербайджана. Этот праздник приурочен ко дню выхода в 1875 году в Баку первого номера газеты «Экинчи» («Пахарь»), издававшейся на азербайджанском языке.

Во встрече приняли участие представители азербайджанских и российских информационных агентств и порталов, печатных изданий, телеканалов.

Руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов вручил ряду изданий и большой группе азербайджанских журналистов Почетные грамоты за активное освещение российско-азербайджанских гуманитарных отношений и работы РИКЦ.

Особую благодарность он выразил информационным агентствам «Sputnik Азербайджан» и «Интерфакс-Азербайджан», ряду других изданий за освещение ХI республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе, которая в Азербайджане прошла в январе – июне текущего года.