Трамп призывает демократов отказаться от вызова спецпрокурора Мюллера в Конгресс

Президент США Дональд Трамп заявил, что демократы должны отказаться от идеи выступления спецпрокурора Роберта Мюллера в Конгрессе.
"Роберту Мюллеру, насчет которого существуют противоречия, не стоит давать еще одну возможность высказаться. В итоге это будет плохо для него и для мошенников-демократов в Конгрессе, которые не сделали ничего, кроме как потратили время на эту смехотворную "охоту на ведьм". Результат доклада Мюллера - отсутствие сговора (с Россией - ИФ) и препятствования правосудию", - написал Трамп на своей странице в Twitter в понедельник.
При этом Трамп отметил, что считает подозрительным исчезновение части переписки двух экс-агентов ФБР Питера Строка и Лизы Пейдж, которые, работая в команде Мюллера, обменивались нелицеприятными сообщениями о президенте США.
"Следует задать вопрос, почему текстовые сообщения Питера С. и его возлюбленной Лизы Пейдж были удалены и уничтожены сразу после того, как они покинули Мюллера, и мы запросили эти сообщения", - подчеркнул он.
Выступление спецпрокурора США Роберта Мюллера перед юридическим комитетом и комитетом по разведке Палаты представителей США намечено на 24 июля.
Изначально Мюллер должен был публично свидетельствовать перед двумя комитетами Палаты представителей 17 июля, однако дата выступления была изменена.
В марте 2019 года команда Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору. Тот в послании Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Дональда Трампа.
Мюллер также не стал выдвигать обвинений Трампу в препятствовании правосудию, оставив этот вопрос на усмотрение генпрокурора, который пришел к выводу, что для предъявления президенту обвинений нет достаточных оснований.
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