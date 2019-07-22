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Генсек ООН соболезнует в связи с кончиной гендиректора МАГАТЭ

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в понедельник выразил соболезнования в связи со смертью генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкии Амано.

"Я глубоко опечален новостью о смерти генерального директора МАГАТЭ Юкии Амано. Все мы, кто имел честь его знать, будем помнить его значимый вклад в мирное использование ядерных технологий и его приверженность многостороннего подходу", написал Гутерриш в своем Twitter.

Секретариат МАГАТЭ в понедельник сообщил о кончине гендиректора Амано.

Амано родился в 1947 году на острове Хонсю. Окончил юридический факультет Токийского университета. Затем обучался во Франции - в университетах Франш-Конте и Ниццы.

В начале 1970-х годов начал работу в МИД Японии. В частности, в разные годы он работал в посольствах Японии во Вьетнаме, Вашингтоне и Брюсселе.

В 2005 году он был назначен послом Японии в МАГАТЭ. Пост генерального директора МАГАТЭ Амано занял в 2009 году.

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Тэги: ООН, МАГАТЭ, ГЕНСЕК, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]