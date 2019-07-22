Генсек ООН соболезнует в связи с кончиной гендиректора МАГАТЭ

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в понедельник выразил соболезнования в связи со смертью генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкии Амано.
"Я глубоко опечален новостью о смерти генерального директора МАГАТЭ Юкии Амано. Все мы, кто имел честь его знать, будем помнить его значимый вклад в мирное использование ядерных технологий и его приверженность многостороннего подходу", написал Гутерриш в своем Twitter.
Секретариат МАГАТЭ в понедельник сообщил о кончине гендиректора Амано.
Амано родился в 1947 году на острове Хонсю. Окончил юридический факультет Токийского университета. Затем обучался во Франции - в университетах Франш-Конте и Ниццы.
В начале 1970-х годов начал работу в МИД Японии. В частности, в разные годы он работал в посольствах Японии во Вьетнаме, Вашингтоне и Брюсселе.
В 2005 году он был назначен послом Японии в МАГАТЭ. Пост генерального директора МАГАТЭ Амано занял в 2009 году.
Нефтчи и Габала могут сыграть против клубов из Израиля и Голландии в III раунде квалификации Лиги Европы
Президент Алиев выделил 1 млн манатов на укрепление МТБ газет, издающихся в Азербайджане
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок
Ростех купил долю в компании для продвижения систем умного и безопасного города в регионах РФ
Помпео объявил о введении санкций в отношении китайской компании за импорт иранской нефти
ВЭБ считает незаконным аукцион по продаже его дочернего банка в Украине
Картина с участием Мика Джаггера закроет Венецианский кинофестиваль
Введенные Украиной санкции в отношении российских соцсетей должны выполняться - секретарь СНБО Данилюк
Соперником Карабаха в III отборочном раунде Лиги Чемпионов может стать кипрский АПОЕЛ
ИВ Агсуинского района направит более 450 тыс. манатов на ремонт домов, пострадавших от землетрясения в феврале
ИВ Губинского района направит около 730 тыс. манатов на ремонт дорог
ИВ Гянджи направит около 317 тыс. манатов на установку отопительных систем в дошкольных учреждениях
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
В РИКЦ в Баку отметили День национальной прессы Азербайджана. Фоторепортаж
AzerTelecom стал официальным партнером компании Microsoft
Банк Республика организовал пресс-тур для журналистов в Гёйгёль
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору