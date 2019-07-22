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Регион 22.07.2019 19:45

Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию в Идлибе

Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник по телефону обсудил со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу совместные шаги по выполнению договоренностей по урегулированию ситуации в Идлибе, сообщили в МИД России.

"Состоялся обмен мнениями по ситуации в зоне деэскалации Идлиб. Подчеркнута важность координации усилий по противодействию терроризму в целях всеобъемлющего выполнения Меморандума о стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб, подписанного 17 сентября 2018 года по итогам переговоров президентов России и Турции в Сочи", - говорится в комментарии, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Как сообщили в МИД РФ, "министры также "обсудили текущее состояние процесса политического урегулирования конфликта в САР в русле положений резолюции 2254 СБ ООН".

"Подтверждена обоюдная заинтересованность в скорейшем завершении формирования и начале работы Конституционного комитета", - заявили на Смоленской площади.

В МИД РФ отметили, что разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, МИД, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]