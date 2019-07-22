Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию в Идлибе

Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник по телефону обсудил со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу совместные шаги по выполнению договоренностей по урегулированию ситуации в Идлибе, сообщили в МИД России.
"Состоялся обмен мнениями по ситуации в зоне деэскалации Идлиб. Подчеркнута важность координации усилий по противодействию терроризму в целях всеобъемлющего выполнения Меморандума о стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб, подписанного 17 сентября 2018 года по итогам переговоров президентов России и Турции в Сочи", - говорится в комментарии, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Как сообщили в МИД РФ, "министры также "обсудили текущее состояние процесса политического урегулирования конфликта в САР в русле положений резолюции 2254 СБ ООН".
"Подтверждена обоюдная заинтересованность в скорейшем завершении формирования и начале работы Конституционного комитета", - заявили на Смоленской площади.
В МИД РФ отметили, что разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.
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