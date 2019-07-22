До 80 человек выросло число отравившихся едой из вендинговых автоматов в Москве

По уточненным данным, в столице было зарегистрировано 80 случаев заболевания острой кишечной инфекцией, связанных с употреблением еды из вендинговых автоматов, сообщает столичное управление Роспотребнадзора.
"Всего госпитализировано 37 человек. Рост числа зарегистрированных случаев связан не с новыми заболеваниями, а с поздним обращением за медицинской помощью ранее заболевших", - говорится в сообщении.
Ранее московский Роспотребнадзор сообщал о 75 отравившихся.
Специалисты уточняют, что новых случаев госпитализации в период с 20 по 22 июля среди заболевших не было зарегистрировано.
Из числа ранее госпитализированных 32 человека выписаны из стационаров с улучшением состояния, пять человек продолжают лечение.
По информации Роспотребнадзора, все заболевшие - взрослые, у 61% диагноз "сальмонеллез".
Ранее источник "Интерфакса" сообщил, что из городских больниц были выписаны все пострадавшие в результате отравления едой из вендинговых автоматов.
Собеседник агентства не исключил, что несколько пострадавших могут находиться в федеральных лечебных учреждениях и частных клиниках.
Первый случай обращения за медицинской помощью был отмечен 10 июля. Однако о массовом отравлении продукцией под брендом Healthy food стало известно лишь 16 июля.
Управлением Роспотребнадзора в связи с произошедшим изъято из оборота около трех тонн сырья и готовой продукции ООО "Хэлфи Фуд Продакшн"; помещения производственных цехов предприятия опечатаны; закрыты 48 вендинговых автоматов, через которые реализовывалась продукция; также опечатаны два кафе "Healthy food" в деловом центре Москва-Сити.
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