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ТЭК 22.07.2019 19:52

Нефть дорожает после падения на прошлой неделе, Brent выросла до $63,3 за баррель

Цены на нефть эталонных марок несколько замедлили рост в ходе вечерних торгов в понедельник из-за сдержанной реакции Великобритании на задержание танкера в Ормузском проливе.

Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:36 подорожали на $0,86 (1,38%) - до $63,33 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на август, торги которым прекращаются в понедельник, на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,52 (0,93%) - до $56,15 за баррель. Более активно торгуемый сентябрьский контракт подорожал на $0,51 (0,91%) - до $56,27 за баррель.

На прошлой неделе нефть Brent подешевела на 6,4%, WTI - на 7,6% из-за сохраняющихся опасений по поводу замедления роста мировой экономики и спроса на топливо.

Как сообщалось, в пятницу иранский Корпус стражей Исламской революции задержал танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом, в Ормузском проливе. Причиной задержания танкера иранская сторона назвала нарушение им международных правил судоходства.

Британская сторона потребовала от Тегерана немедленно освободить танкер и его экипаж, и пообещала "серьезные последствия" в случае невыполнения своих требований. Вместе с тем министр обороны Великобритании Тобиас Эллвуд в интервью Sky News заявил о намерении предотвратить эскалацию ситуации.

"Такой взвешенный ответ Великобритании пока несколько снизил напряженность, - указывает партнер Again Capital Джон Килдафф. - Рост цен за счет повышения рисков часто оказывается недолгосрочным".

Кроме того, рост цен сдерживается благодаря сообщениям о восстановлении добычи на ливийском месторождении аш-Шарара, крупнейшем в стране. Ранее сообщалось о его захвате неустановленной группой лиц, из-за чего добыча в стране упала до минимальных за пять месяцев 1 млн баррелей в сутки.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]