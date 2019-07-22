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ТЭК 22.07.2019 19:59

Помпео объявил о введении санкций в отношении китайской компании за импорт иранской нефти

Вашингтон объявил о введении санкции в отношении китайской компании Zhuhai Zhenrong и ее гендиректора Ю Мэнь Ли за нарушения санкционного режима США, действующего в отношении импорта иранской нефти, сообщил, выступая в понедельник на встрече ветеранов во Флориде, госсекретарь США Майкл Помпео.

"Сегодня в рамках кампании максимального давления (на Иран) я объявляю о введении санкций со стороны США в отношении китайской компании Zhuhai Zhenrong и ее генерального директора Ю Мэнь Ли. Они нарушили американское законодательство, поскольку получали нефть (из Ирана)", - сказал Помпео.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ИРАН, КИТАЙ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]