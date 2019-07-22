Из Стамбула депортируют сирийцев-нелегалов

Власти Стамбула выдвинули ультиматум, согласно которому сирийцы, живущие в городе нелегально, обязаны покинуть город до 20 августа.
"Люди, имеющие сирийское гражданство, которые не имеют ни документов о временной защите (со стороны турецкого правительства), ни вида на жительство (в Турции), будут высланы в провинции, определенные (для их проживания) министерством внутренних дел Турции", - говорится в заявлении властей Стамбула, распространенном в понедельник.
В связи с этим турецкие силы безопасности ужесточили проверку документов в Стамбуле, в том числе на станциях метро, автовокзалах и районах с высокой плотностью проживания сирийских беженцев.
По данным СМИ, в Стамбуле живет более 500 тыс. беженцев из Сирии.
Согласно исследованию, опубликованному в начале июля университетом им. Кадира Хаса, доля турок, недовольных проживанием сирийцев в стране, увеличилась с 54,5% в 2017 году до 67,7% в 2019.
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