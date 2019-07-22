Лондон примет жесткие ответные меры в случае отказа Тегерана освободить британский танкер - глава МИД

Глава МИД Великобритании Джереми Хант в понедельник заявил, что Лондон готов принять жесткие ответные действия в отношении Ирана, если Тегеран не освободит задержанный в пятницу британский танкер.

"Если Иран продолжит идти по этому опасному пути (откажется освобождать британский танкер - ИФ), то он должен согласиться с тем, что ценой за это будет увеличение западного военного присутствия вдоль его береговой линии", - сказал Хант, выступая в британском парламенте в понедельник.

"Это связано не с тем, что мы хотим увеличить напряженность в отношениях, а потому, что свобода судоходства - принцип, который Британия и ее союзники будут всегда защищать", - подчеркнул он.

В пятницу Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом. Судно отконвоировано в порт Бандар-Аббас в иранской провинции Хормозган.

Причиной задержания танкера иранская сторона назвала необходимость проведения расследования факта столкновения танкера с рыболовецким судном.