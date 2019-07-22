Посол Иордании завершил дипмиссию в Азербайджане

Глава МИД Эльмар Мамедъяров принял в понедельник посла Иордании в Азербайджане Нассара Ибрагима Мухаммеда аль-Хабашнеи в связи с завершением его дипломатической миссии в Баку.
"Мамедъяров и аль- аль-Хабашнеи обсудили повестку дня двухстороннего сотрудничества и обменялись мнениями по вопросам развития сотрудничества в рамках международных организаций ",- сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.
Мамедъяров пожелал послу успехов в дальнейшей дипломатической деятельности.
Н.Аббасова
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