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Дальнее зарубежье 22.07.2019 21:31

Трамп поддержал идею посредничества США в переговорах Индии и Пакистана по Кашмиру

Президент США Дональд Трамп дал согласие на то, чтобы Вашингтон выступил посредником в урегулировании кашмирского вопроса между Пакистаном и Индией, сообщают в понедельник журналисты из пула Белого дома.

По их данным, с такой просьбой к нему обратился находящийся в Вашингтоне премьер-министр Пакистана Имран Хан.

Ранее с аналогичной просьбой к Трампу обращался и премьер-министр Индии Нарендра Моди, которому президент США также сообщил о готовности выступить посредником в урегулировании ситуации в Кашмире.

Кашмир - территория, населенная мусульманским большинством, разделена между Индией и Пакистаном. Со времени обретения независимости двумя странами в 1947 году урегулирование в этом районе остается основной проблемой в их отношениях.

Между Индией и Пакистаном было три крупномасштабных вооруженных конфликта - Первая кашмирская война 1947-1949 годов, Вторая кашмирская война 1965 года и третий конфликт в 1971 году, связанный с войной за независимость Бангладеш.

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Тэги: ТРАМП, КАШМИР, УРЕГУЛИРОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]