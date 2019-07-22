Трамп поддержал идею посредничества США в переговорах Индии и Пакистана по Кашмиру

Президент США Дональд Трамп дал согласие на то, чтобы Вашингтон выступил посредником в урегулировании кашмирского вопроса между Пакистаном и Индией, сообщают в понедельник журналисты из пула Белого дома.

По их данным, с такой просьбой к нему обратился находящийся в Вашингтоне премьер-министр Пакистана Имран Хан.

Ранее с аналогичной просьбой к Трампу обращался и премьер-министр Индии Нарендра Моди, которому президент США также сообщил о готовности выступить посредником в урегулировании ситуации в Кашмире.

Кашмир - территория, населенная мусульманским большинством, разделена между Индией и Пакистаном. Со времени обретения независимости двумя странами в 1947 году урегулирование в этом районе остается основной проблемой в их отношениях.

Между Индией и Пакистаном было три крупномасштабных вооруженных конфликта - Первая кашмирская война 1947-1949 годов, Вторая кашмирская война 1965 года и третий конфликт в 1971 году, связанный с войной за независимость Бангладеш.