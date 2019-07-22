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Социум 22.07.2019 21:54

Азербайджан усилит борьбу с незаконным оборотом наркотиков - Госпрограмма

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил Госпрограмму по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, охватывающей период с 2019 по 2024 года.

Соответствующее распоряжение Алиева опубликовано в понедельник на сайте главы государства.

Госкомиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков поручено раз в год информировать президента о работе, проделанной в рамках ее реализации.

Госпрограмма нацелена на усиление борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, на расширение охвата антинаркотической пропаганды и общественного просвещения, усовершенствование законодательства, развитие международного сотрудничества и проведение международных семинаров и прочих широкомасштабных работ по данному вопросу.

Также программа нацелена на предотвращение распространения наркомании и незаконного оборота наркотиков просветительским путем за счет использования современных информационных технологий и на применение новых методов и современных технологий для лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

Финансирование работ, предусмотренных Госпрограммой, будет осуществляться из госбюджета Азербайджана.

Н.Аббасова

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Тэги: НАРКОТИКИ, БОРЬБА, ГОСПРОГРАММА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]