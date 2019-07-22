Азербайджан усилит борьбу с незаконным оборотом наркотиков - Госпрограмма

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил Госпрограмму по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, охватывающей период с 2019 по 2024 года.

Соответствующее распоряжение Алиева опубликовано в понедельник на сайте главы государства.

Госкомиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков поручено раз в год информировать президента о работе, проделанной в рамках ее реализации.

Госпрограмма нацелена на усиление борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, на расширение охвата антинаркотической пропаганды и общественного просвещения, усовершенствование законодательства, развитие международного сотрудничества и проведение международных семинаров и прочих широкомасштабных работ по данному вопросу.

Также программа нацелена на предотвращение распространения наркомании и незаконного оборота наркотиков просветительским путем за счет использования современных информационных технологий и на применение новых методов и современных технологий для лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

Финансирование работ, предусмотренных Госпрограммой, будет осуществляться из госбюджета Азербайджана.

Н.Аббасова