Азербайджан усилит борьбу с незаконным оборотом наркотиков - Госпрограмма

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил Госпрограмму по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, охватывающей период с 2019 по 2024 года.
Соответствующее распоряжение Алиева опубликовано в понедельник на сайте главы государства.
Госкомиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков поручено раз в год информировать президента о работе, проделанной в рамках ее реализации.
Госпрограмма нацелена на усиление борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, на расширение охвата антинаркотической пропаганды и общественного просвещения, усовершенствование законодательства, развитие международного сотрудничества и проведение международных семинаров и прочих широкомасштабных работ по данному вопросу.
Также программа нацелена на предотвращение распространения наркомании и незаконного оборота наркотиков просветительским путем за счет использования современных информационных технологий и на применение новых методов и современных технологий для лечения и реабилитации наркозависимых лиц.
Финансирование работ, предусмотренных Госпрограммой, будет осуществляться из госбюджета Азербайджана.
Н.Аббасова
Посол Иордании завершил дипмиссию в Азербайджане
Посол Литвы завершил дипмиссию в Азербайджане
Нефтчи и Габала могут сыграть против клубов из Израиля и Голландии в III раунде квалификации Лиги Европы
Зеленский подписал указ о противодействии рейдерству
Грузия в I полугодии увеличила экспорт вина на 8%, крепких напитков - резко сократила
Ростех купил долю в компании для продвижения систем умного и безопасного города в регионах РФ
ИВ Агсуинского района направит более 450 тыс. манатов на ремонт домов, пострадавших от землетрясения в феврале
ИВ Губинского района направит около 730 тыс. манатов на ремонт дорог
ИВ Гянджи направит около 317 тыс. манатов на установку отопительных систем в дошкольных учреждениях
Власти Египта вынесли 11 пожизненных приговоров за членство в ИГ
Панама присоединилась к Международной контактной группе по Венесуэле
Грузия в I полугодии выручила от экспорта минералки $65,5 млн
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
В РИКЦ в Баку отметили День национальной прессы Азербайджана. Фоторепортаж
AzerTelecom стал официальным партнером компании Microsoft
Банк Республика организовал пресс-тур для журналистов в Гёйгёль
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору