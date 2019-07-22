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Регион 22.07.2019 22:00

Трамп все больше сомневается в возможности сделки с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что возможность заключения сделки с Ираном видится ему все более сложной, сообщила в Twitter корреспондент американского телеканала CNN, освещающая деятельность Белого дома.

"Мне становится сложнее желать заключения сделки с Ираном, потому что они очень плохо себя повели", - сказал Трамп в понедельник.

"Все может повернуться в любую сторону", - отметил он.

Слова Трампа прозвучали на фоне усиления напряженности в отношениях с Ираном.

В мае прошлого года США в одностороннем порядке объявили о выходе из всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и восстановили жесткие санкции против Исламской республики. С тех пор Вашингтон вводил новые санкции в отношении Ирана, при этом продолжают звучать угрозы дальнейшего усиления санкционного режима в отношении Тегерана.

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Тэги: США, ТРАМП, ИРАН, СДЕЛКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]