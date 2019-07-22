Трамп все больше сомневается в возможности сделки с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что возможность заключения сделки с Ираном видится ему все более сложной, сообщила в Twitter корреспондент американского телеканала CNN, освещающая деятельность Белого дома.
"Мне становится сложнее желать заключения сделки с Ираном, потому что они очень плохо себя повели", - сказал Трамп в понедельник.
"Все может повернуться в любую сторону", - отметил он.
Слова Трампа прозвучали на фоне усиления напряженности в отношениях с Ираном.
В мае прошлого года США в одностороннем порядке объявили о выходе из всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и восстановили жесткие санкции против Исламской республики. С тех пор Вашингтон вводил новые санкции в отношении Ирана, при этом продолжают звучать угрозы дальнейшего усиления санкционного режима в отношении Тегерана.
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