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Дальнее зарубежье 23.07.2019 09:35

Помпео призывает не доверять сообщениям Ирана о задержании шпионов, работавших на ЦРУ

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что не стоит доверять всей информации, распространяемой Тегераном, в частности, об аресте 17-ти иранцев, работавших на ЦРУ.

"Как бывший директор ЦРУ, я хочу сказать вашим зрителям сегодня: "Принимайте все, что говорит Исламская республика Иран с долей скептицизма". Они врали о стольких вещах на протяжении стольких лет", - заявил Помпео в ответ на просьбу прокомментировать сообщение Тегерана.

Он добавил, что не вправе комментировать вопросы разведки.

"Достаточно сказать, что все мы должны быть настроены очень скептически, когда Иран делает заявления, подобные сегодняшнему", - отметил госсекретарь США.

Ранее иранский англоязычный телеканал "Пресс ТВ" со ссылкой на иранское министерство информации и национальной безопасности сообщил о "выявлении и развенчании сети агентов, работавших на ЦРУ внутри страны".

Задержания проводились на протяжении последнего года, отмечает "Пресс ТВ".

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Тэги: США, ИРАН, ЦРУ, ПОМПЕО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]