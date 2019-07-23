Помпео призывает не доверять сообщениям Ирана о задержании шпионов, работавших на ЦРУ

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что не стоит доверять всей информации, распространяемой Тегераном, в частности, об аресте 17-ти иранцев, работавших на ЦРУ.

"Как бывший директор ЦРУ, я хочу сказать вашим зрителям сегодня: "Принимайте все, что говорит Исламская республика Иран с долей скептицизма". Они врали о стольких вещах на протяжении стольких лет", - заявил Помпео в ответ на просьбу прокомментировать сообщение Тегерана.

Он добавил, что не вправе комментировать вопросы разведки.

"Достаточно сказать, что все мы должны быть настроены очень скептически, когда Иран делает заявления, подобные сегодняшнему", - отметил госсекретарь США.

Ранее иранский англоязычный телеканал "Пресс ТВ" со ссылкой на иранское министерство информации и национальной безопасности сообщил о "выявлении и развенчании сети агентов, работавших на ЦРУ внутри страны".

Задержания проводились на протяжении последнего года, отмечает "Пресс ТВ".