Ким Чен Ын осмотрел новую подлодку - ЦТАК

Северокорейский лидер Ким Чен Ын осмотрел недавно построенную подводную лодку, сообщает ЦТАК.
"Подводная лодка, построенная под тщательным руководством и особым вниманием Верховного лидера партии, государства и вооруженных сил Ким Чен Ына, будет выполнять свой долг в оперативных водах Восточного моря Кореи (Японское море - ИФ)", - отмечает агентство.
Согласно ему, лидер КНДР подробно ознакомился с операционно-тактическими данными и боевой системой оружия новой подлодки.
"Уважаемый высший руководитель выразил большое удовлетворение тем, что подводная лодка сконструирована и построена для успешного выполнения военно-стратегического плана нашей партии в любых обстоятельствах", - говорится в сообщении.
Ким Чен Ын также подчеркнул, что люди КНДР "должны прилагать большие усилия к разработке вооруженных оснащений для ВМС, чтобы в дальнейшем надежно укреплять обороноспособность государства".
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