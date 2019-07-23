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Дальнее зарубежье 23.07.2019 09:51

Ким Чен Ын осмотрел новую подлодку - ЦТАК

Северокорейский лидер Ким Чен Ын осмотрел недавно построенную подводную лодку, сообщает ЦТАК.

"Подводная лодка, построенная под тщательным руководством и особым вниманием Верховного лидера партии, государства и вооруженных сил Ким Чен Ына, будет выполнять свой долг в оперативных водах Восточного моря Кореи (Японское море - ИФ)", - отмечает агентство.

Согласно ему, лидер КНДР подробно ознакомился с операционно-тактическими данными и боевой системой оружия новой подлодки.

"Уважаемый высший руководитель выразил большое удовлетворение тем, что подводная лодка сконструирована и построена для успешного выполнения военно-стратегического плана нашей партии в любых обстоятельствах", - говорится в сообщении.

Ким Чен Ын также подчеркнул, что люди КНДР "должны прилагать большие усилия к разработке вооруженных оснащений для ВМС, чтобы в дальнейшем надежно укреплять обороноспособность государства".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КНДР, ЛИДЕР, ПОДЛОДКА, ОСМОТР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]