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Дальнее зарубежье 23.07.2019 10:08

Рабочие переговоры с Северной Кореей США начнут в ближайшие недели - Помпео

Переговоры между США и КНДР на рабочем уровне могут начаться в ближайшие недели, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.

"Мы надеемся, что обсуждения на рабочем уровне могут начаться через пару недель",- сказал он в интервью iHeartMedia.

Дипломат добавил: "Северная Корея должна выполнить обещания, которые дал председатель Ким (лидер КНДР Ким Чен Ын - ИФ). Сейчас нужно, чтобы переговорщики со стороны Северной Кореи начали формировать принципы, о которых договорились лидеры".

В ответ на денуклеаризацию США обещают Северной Корее "обеспечить набор мер в области безопасности", то есть отказаться от атак на КНДР в случае ликвидации ядерной программы, а также способствовать "более светлому будущему корейского народа", заявил Помпео.

В то же время, как ранее заявил президент США Дональд Трамп, пока не определено место и время его возможной встречи с Ким Чен Ыном.

Он, отвечая на вопросы журналистов на эту тему, сказал: "Нет, просто у нас сложились хорошие отношения, и, вероятно, они захотят встретиться".

"Посмотрим, что произойдет. Недавно была небольшая переписка с Северной Кореей, очень позитивная переписка", - сказал президент журналистам.

Трамп добавил: "И еще раз скажу. Не проводятся ядерные испытания, не проводятся ракетные испытания. Ничего. Думаю, мы встретимся в определенное время, когда они будут готовы".

Агентство "Ренхап" в связи с этим пишет, что предварительно ожидалось, что саммит мог пройти в середине июля, "но Северная Корея ответила молчанием на предложение США".

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Тэги: США, ПОМПЕО, КНДР, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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