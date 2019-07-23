Рабочие переговоры с Северной Кореей США начнут в ближайшие недели - Помпео

Переговоры между США и КНДР на рабочем уровне могут начаться в ближайшие недели, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.
"Мы надеемся, что обсуждения на рабочем уровне могут начаться через пару недель",- сказал он в интервью iHeartMedia.
Дипломат добавил: "Северная Корея должна выполнить обещания, которые дал председатель Ким (лидер КНДР Ким Чен Ын - ИФ). Сейчас нужно, чтобы переговорщики со стороны Северной Кореи начали формировать принципы, о которых договорились лидеры".
В ответ на денуклеаризацию США обещают Северной Корее "обеспечить набор мер в области безопасности", то есть отказаться от атак на КНДР в случае ликвидации ядерной программы, а также способствовать "более светлому будущему корейского народа", заявил Помпео.
В то же время, как ранее заявил президент США Дональд Трамп, пока не определено место и время его возможной встречи с Ким Чен Ыном.
Он, отвечая на вопросы журналистов на эту тему, сказал: "Нет, просто у нас сложились хорошие отношения, и, вероятно, они захотят встретиться".
"Посмотрим, что произойдет. Недавно была небольшая переписка с Северной Кореей, очень позитивная переписка", - сказал президент журналистам.
Трамп добавил: "И еще раз скажу. Не проводятся ядерные испытания, не проводятся ракетные испытания. Ничего. Думаю, мы встретимся в определенное время, когда они будут готовы".
Агентство "Ренхап" в связи с этим пишет, что предварительно ожидалось, что саммит мог пройти в середине июля, "но Северная Корея ответила молчанием на предложение США".
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