Сеул утверждает, что военный самолет России дважды нарушил воздушное пространство Южной Кореи - агентство

Российский военный самолет дважды нарушил воздушное пространство Южной Кореи над Японским морем во вторник, сообщает "Ренхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Корея.

"Бомбардировщик вторгся в территориальное небо над Восточным морем (Японское море - ИФ) вблизи самых восточных островов Южной Кореи Токто дважды (...) в трехминутном полете в нарушение международных договоров", - цитирует агентство представителей Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Республики Корея.

По данным военных, войдя в опознавательную зону ПВО Южной Кореи в 9:09 (3:09 по мск), российский самолет продолжил полет в воздушном пространстве страны.

В ответ ВВС Республики Корея подняли в небо несколько истребителей, в том числе F-15Ks и F-16Ks, для сопровождения российского самолета.

После отправки сообщений в соответствии с инструкциями по эксплуатации были выпущены сигнальные ракеты и сделаны предупредительные выстрелы. После чего через три минуты российский самолет покинул воздушное пространство Южной Кореи, а около 9:15 (3:15 по мск) опознавательную зону ПВО страны.

Однако примерно в 9: 33 (3:33 по мск) он вновь нарушил южнокорейское воздушное пространство после входа в опознавательную зону ПВО.

Спустя четыре минуты, самолет вновь покинул воздушное пространство страны, а в 9:56 (3:56 по мск) он вылетел из опознавательной зоны ПВО Южной Кореи.

Отмечается, что это первый случай, когда российский военный самолет нарушил воздушное пространство Республики Корея, хотя нарушения опознавательной зоны ПВО страны случаются периодически.

Агентство сообщает, что ранее в тот же день опознавательную зону ПВО нарушили два других российских самолета и два самолета из КНР.

"Около 6: 44 (00:44 по мск) два китайских военных самолета влетели в опознавательную зону ПВО Республики Корея над Восточным морем (Японское море - ИФ) и пробыли там около 30 минут. Примерно через 36 минут они снова вошли в опознавательную зону ПВО и оставались там около 30 минут, прежде чем покинуть зону в 8:20 (2:20 по мск)", - говорится в сообщении.

Затем китайский самолет присоединился к двум российским бомбардировщикам и вместе полетел на юг над Японским морем.

По словам офицера Объединенного комитета начальников штабов, четыре самолета вторглись в опознавательную зону ПВО около 8:40 (2:40 по мск), где пробыли 25 минут.

Подчеркивается, что цель совместного полета самолетов России и КНР и намерения, стоящие за нарушением опознавательной зоны ПВО не ясны.

Минобороны Республики Корея планирует во вторник вызвать сотрудников посольств России и Китая и выразить им решительный протест, отметил собеседник агентства.