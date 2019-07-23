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Происшествия 23.07.2019 10:47

Девять человек пострадали, один ребенок погиб при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском - МЧС

Число пострадавших во время пожара в палаточном лагеря на курорте под Хабаровском увеличилось до девяти человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

"Итого пострадали 9 человек, в том числе четверо детей. Пятерым взрослым оказана помощь амбулаторно, госпитализированы 4 ребенка, из которых трое с ожогами, один в шоковом состоянии", - сказали в пресс-службе.

Еще один ребенок погиб, отметили в пресс-службе.

По данным МЧС, площадь возгорания составила 2400 кв. метров.

Как сообщалось, в ночь на вторник на территории туркомплекса "Холдоми" в Солнечном районе произошел пожар в детском палаточном лагере. По предварительным данным, сгорело 20 палаток, еще шесть пострадало от огня. Всего в лагере находилось 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет. В результате происшествия погибла 11-летняя девочка, еще трое детей находятся в тяжелом состоянии в реанимации районной больницы в поселке Солнечный.

На место трагедии прибыли психологи МЧС. Они оказывают необходимую помощь и поддержку пострадавшим и всем участникам смены загородного детского лагеря "Холдоми".

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Тэги: РОССИЯ, ХАБАРОВСК, ДЕТИ, МЧС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]