Девять человек пострадали, один ребенок погиб при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском - МЧС

Число пострадавших во время пожара в палаточном лагеря на курорте под Хабаровском увеличилось до девяти человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.
"Итого пострадали 9 человек, в том числе четверо детей. Пятерым взрослым оказана помощь амбулаторно, госпитализированы 4 ребенка, из которых трое с ожогами, один в шоковом состоянии", - сказали в пресс-службе.
Еще один ребенок погиб, отметили в пресс-службе.
По данным МЧС, площадь возгорания составила 2400 кв. метров.
Как сообщалось, в ночь на вторник на территории туркомплекса "Холдоми" в Солнечном районе произошел пожар в детском палаточном лагере. По предварительным данным, сгорело 20 палаток, еще шесть пострадало от огня. Всего в лагере находилось 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет. В результате происшествия погибла 11-летняя девочка, еще трое детей находятся в тяжелом состоянии в реанимации районной больницы в поселке Солнечный.
На место трагедии прибыли психологи МЧС. Они оказывают необходимую помощь и поддержку пострадавшим и всем участникам смены загородного детского лагеря "Холдоми".
Баку и Джакарта имеют потенциал для расширения торгово-экономических и инвестиционных связей – президент Азербайджана
Алиев принял верительные грамоты новых послов Колумбии, Малайзии, Швейцарии, Германии и Китая в Азербайджане
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок - Минобороны Азербайджана
Нефть умеренно дешевеет, Brent торгуется у $63 за баррель
Грузоперевозки через Азербайджан в рамках TRACECA за январь-май сократились на 1,8%
Новак: рынок нефти будет обеспечен ресурсами, надеемся на высокий спрос в 2020г
ИВ Агсуинского района направит более 450 тыс. манатов на ремонт домов, пострадавших от землетрясения в феврале
ИВ Губинского района направит около 730 тыс. манатов на ремонт дорог
ИВ Гянджи направит около 317 тыс. манатов на установку отопительных систем в дошкольных учреждениях
Иран продолжит обеспечивать безопасность и свободу навигации в Персидском заливе - Рухани
Борис Джонсон стал новым лидером Консервативной партии Великобритании
США выделили $4 млн на создание групп быстрого реагирования морской охраны Украины в Бердянске и Мариуполе
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
В РИКЦ в Баку отметили День национальной прессы Азербайджана. Фоторепортаж
AzerTelecom стал официальным партнером компании Microsoft
Банк Республика организовал пресс-тур для журналистов в Гёйгёль
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору