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Дальнее зарубежье 23.07.2019 11:30

Американские телекоммуникационные компании приветствовали ограничения Трампа в отношении китайской Huawei

Главы телекоммуникационных компаний Google, Intel, Cisco одобрили ограничительные меры, принимаемые американской администрацией в отношении китайской Huawei, сообщил Белый дом.

На встрече с президентом США Дональдом Трампом главы компаний заявили, что "решительно поддерживают политику президента, включая ограничения, связанные с национальной безопасностью, в отношении поставок американского оборудования и продажам Huawei", говорится в сообщении.

В то же время они обратились с просьбой своевременно решить вопрос о лицензировании министерством торговли их торговых отношений с Huawei, на что Трамп ответил согласием, отметил Белый дом.

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Тэги: США, ТРАМП, КОМПАНИИ, HUAWEI


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]