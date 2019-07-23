Американские телекоммуникационные компании приветствовали ограничения Трампа в отношении китайской Huawei

Главы телекоммуникационных компаний Google, Intel, Cisco одобрили ограничительные меры, принимаемые американской администрацией в отношении китайской Huawei, сообщил Белый дом.
На встрече с президентом США Дональдом Трампом главы компаний заявили, что "решительно поддерживают политику президента, включая ограничения, связанные с национальной безопасностью, в отношении поставок американского оборудования и продажам Huawei", говорится в сообщении.
В то же время они обратились с просьбой своевременно решить вопрос о лицензировании министерством торговли их торговых отношений с Huawei, на что Трамп ответил согласием, отметил Белый дом.
Баку и Джакарта имеют потенциал для расширения торгово-экономических и инвестиционных связей – президент Азербайджана
Алиев принял верительные грамоты новых послов Колумбии, Малайзии, Швейцарии, Германии и Китая в Азербайджане
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок - Минобороны Азербайджана
Нефть умеренно дешевеет, Brent торгуется у $63 за баррель
Грузоперевозки через Азербайджан в рамках TRACECA за январь-май сократились на 1,8%
Новак: рынок нефти будет обеспечен ресурсами, надеемся на высокий спрос в 2020г
В странах Западной Европы опасаются аномальной жары и лесных пожаров
Антропоморфный робот Skybot F-850 доставлен на Байконур для подготовки к полету на МКС
Девять человек пострадали, один ребенок погиб при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском - МЧС
ИВ Агсуинского района направит более 450 тыс. манатов на ремонт домов, пострадавших от землетрясения в феврале
ИВ Губинского района направит около 730 тыс. манатов на ремонт дорог
ИВ Гянджи направит около 317 тыс. манатов на установку отопительных систем в дошкольных учреждениях
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
В РИКЦ в Баку отметили День национальной прессы Азербайджана. Фоторепортаж
AzerTelecom стал официальным партнером компании Microsoft
Банк Республика организовал пресс-тур для журналистов в Гёйгёль
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору