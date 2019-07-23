Американские телекоммуникационные компании приветствовали ограничения Трампа в отношении китайской Huawei

Главы телекоммуникационных компаний Google, Intel, Cisco одобрили ограничительные меры, принимаемые американской администрацией в отношении китайской Huawei, сообщил Белый дом.

На встрече с президентом США Дональдом Трампом главы компаний заявили, что "решительно поддерживают политику президента, включая ограничения, связанные с национальной безопасностью, в отношении поставок американского оборудования и продажам Huawei", говорится в сообщении.

В то же время они обратились с просьбой своевременно решить вопрос о лицензировании министерством торговли их торговых отношений с Huawei, на что Трамп ответил согласием, отметил Белый дом.