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Дальнее зарубежье 23.07.2019 11:47

Япония не будет участвовать в коалиции по патрулированию Ормузского пролива - правительство

Япония не планирует отправлять свои ВМС для участия в патрулировании Ормузского пролива в составе международной коалиции, которую пытаются сформировать Соединенные Штаты, подтвердил генеральный секретарь японского кабинета министров Есихидэ Суга.

Ранее об этом заявил министр обороны Японии Такэси Ивайя.

Суга, отвечая на вопросы журналистов о том, не изменилась ли позиция японского правительства по данному вопросу, сказал: "Все, как заявил министр Ивайя".

Премьер-министр Синдзо Абэ заявил в понедельник, что прежде чем принять решение о присоединении к коалиции, Япония хочет выполнить то, что она считает "уникальной ролью" - способствовать снижению напряженности.

Госсекретарь США Майк Помпео накануне заявил, что США создают коалицию по патрулированию Ормузского пролива, в которой будут участвовать страны со всего мира.

"Мы создаем коалицию, которая будет патрулировать Ормузский пролив, чтобы держать эти морские пути открытыми", - сказал Помпео в интервью телекомпании WFTV 9.

"В ней будут участвовать страны со всего мира", - уточнил он.

Ранее сообщалось, что Вашингтон и его союзники обсуждают возможность боевого сопровождения для танкеров, проходящих через акваторию Персидского залива.

Председатель объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) Джозеф Данфорд, в частности, заявлял, что США работают над формированием военной коалиции для защиты коммерческого судоходства у берегов Ирана и Йемена на фоне повышенной напряженности в регионе после нападений на нефтяные танкеры в Оманском заливе.

США возложили ответственность за все эти инциденты на Иран.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ПРОЛИВ, КОАЛИЦИЯ, УЧАСТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]