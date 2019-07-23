Япония не будет участвовать в коалиции по патрулированию Ормузского пролива - правительство

Япония не планирует отправлять свои ВМС для участия в патрулировании Ормузского пролива в составе международной коалиции, которую пытаются сформировать Соединенные Штаты, подтвердил генеральный секретарь японского кабинета министров Есихидэ Суга.

Ранее об этом заявил министр обороны Японии Такэси Ивайя.

Суга, отвечая на вопросы журналистов о том, не изменилась ли позиция японского правительства по данному вопросу, сказал: "Все, как заявил министр Ивайя".

Премьер-министр Синдзо Абэ заявил в понедельник, что прежде чем принять решение о присоединении к коалиции, Япония хочет выполнить то, что она считает "уникальной ролью" - способствовать снижению напряженности.

Госсекретарь США Майк Помпео накануне заявил, что США создают коалицию по патрулированию Ормузского пролива, в которой будут участвовать страны со всего мира.

"Мы создаем коалицию, которая будет патрулировать Ормузский пролив, чтобы держать эти морские пути открытыми", - сказал Помпео в интервью телекомпании WFTV 9.

"В ней будут участвовать страны со всего мира", - уточнил он.

Ранее сообщалось, что Вашингтон и его союзники обсуждают возможность боевого сопровождения для танкеров, проходящих через акваторию Персидского залива.

Председатель объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) Джозеф Данфорд, в частности, заявлял, что США работают над формированием военной коалиции для защиты коммерческого судоходства у берегов Ирана и Йемена на фоне повышенной напряженности в регионе после нападений на нефтяные танкеры в Оманском заливе.

США возложили ответственность за все эти инциденты на Иран.