Япония не будет участвовать в коалиции по патрулированию Ормузского пролива - правительство

Япония не планирует отправлять свои ВМС для участия в патрулировании Ормузского пролива в составе международной коалиции, которую пытаются сформировать Соединенные Штаты, подтвердил генеральный секретарь японского кабинета министров Есихидэ Суга.
Ранее об этом заявил министр обороны Японии Такэси Ивайя.
Суга, отвечая на вопросы журналистов о том, не изменилась ли позиция японского правительства по данному вопросу, сказал: "Все, как заявил министр Ивайя".
Премьер-министр Синдзо Абэ заявил в понедельник, что прежде чем принять решение о присоединении к коалиции, Япония хочет выполнить то, что она считает "уникальной ролью" - способствовать снижению напряженности.
Госсекретарь США Майк Помпео накануне заявил, что США создают коалицию по патрулированию Ормузского пролива, в которой будут участвовать страны со всего мира.
"Мы создаем коалицию, которая будет патрулировать Ормузский пролив, чтобы держать эти морские пути открытыми", - сказал Помпео в интервью телекомпании WFTV 9.
"В ней будут участвовать страны со всего мира", - уточнил он.
Ранее сообщалось, что Вашингтон и его союзники обсуждают возможность боевого сопровождения для танкеров, проходящих через акваторию Персидского залива.
Председатель объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) Джозеф Данфорд, в частности, заявлял, что США работают над формированием военной коалиции для защиты коммерческого судоходства у берегов Ирана и Йемена на фоне повышенной напряженности в регионе после нападений на нефтяные танкеры в Оманском заливе.
США возложили ответственность за все эти инциденты на Иран.
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