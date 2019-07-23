США создают коалицию для патрулирования Ормузского пролива - Помпео

США создают коалицию по патрулированию Ормузского пролива, в которой будут участвовать страны со всего мира, сообщил госсекретарь США Майк Помпео в интервью телекомпании WFTV 9.

Министр отметил, что Вашингтон не хочет войны с Ираном, а желает лишь, чтобы Тегеран изменил свое поведение.

"Президент ясно дал понять: мы не хотим войны с Ираном. Мы просто хотим, чтобы они прекратили заниматься террористической деятельностью по всему миру. Они не могут продолжать строить свою программу ядерного оружия", - сказал Помпео.

Он также напомнил, что президент США Дональд Трамп готов к переговорам с лидерами Ирана.

"Действительно, президент сказал, что он счастлив поговорить с аятоллой, руководством Ирана по телефону без каких-либо предварительных условий. Президент твердо убежден, что говорить и иметь эти дипломатические обмены, чтобы избежать военного конфликта, является целью", - заявил госсекретарь.

Ранее сообщалось, что Вашингтон и его союзники обсуждают возможность боевого сопровождения для танкеров, проходящих через акваторию Персидского залива.

Председатель объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) Джозеф Данфорд, в частности, заявлял, что США работают над формированием военной коалиции для защиты коммерческого судоходства у берегов Ирана и Йемена на фоне повышенной напряженности в регионе после нападений на нефтяные танкеры в Оманском заливе.

США возложили ответственность за все эти инциденты на Иран.

В понедельник судоходные ассоциации ввиду усиления кризиса призвали капитанов судов сообщать британским ВМС об их передвижении на Ближнем Востоке, прежде чем совершать проход через Ормузский пролив.

Эти данные планируется передавать ВМС других стран, которые будут готовы поддержать американскую инициативу по укреплению безопасности судоходства в Персидском заливе.