Цены на нефть слабо растут, Brent подорожала до $63,31 за баррель

Нефть слабо дорожает после существенного подъема цен накануне на фоне нарастающей напряженности на Ближнем Востоке.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:10 составляет $63,31 за баррель, что на $0,05 (0,08%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник цена этих контрактов составила $63,26 за баррель, поднявшись на $0,79 (1,26%).
Фьючерс на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,03 (0,05%) - до $56,25 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт вырос в цене на $0,46 (0,82%), до $56,22 за баррель.
Как сообщалось, в минувшую пятницу Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил о задержании в Ормузском проливе танкера Stena Impero, следовавшего под британским флагом. Причиной задержания танкера иранская сторона назвала нарушение им международных правил судоходства.
Глава МИД Великобритании Джереми Хант в понедельник заявил, что Лондон готов принять жесткие ответные действия в отношении Ирана, если Тегеран не освободит задержанный в пятницу британский танкер.
"Если Иран продолжит идти по этому опасному пути (откажется освобождать британский танкер - ИФ), то он должен согласиться с тем, что платой за это будет увеличение западного военного присутствия вдоль его береговой линии", - сказал Хант, выступая в британском парламенте в понедельник.
Тем временем госсекретарь США Майкл Помпео в понедельник объявил о введении санкций в отношении китайской компании Zhuhai Zhenrong и ее гендиректора Ю Мэнь Ли за нарушения санкционного режима США, действующего в отношении импорта иранской нефти.
"Нефтяной рынок на взводе, трейдеры внимательно следят за всеми заголовками", - отмечает аналитик по сырьевому сектору Australia & New Zealand Banking Group в Сиднее Дэниэл Хайнс.
"Риск перебоев в поставках нефти на мировой рынок увеличивается, однако сомнения в отношении роста спроса ограничивают подъем цен", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.
Баку и Джакарта имеют потенциал для расширения торгово-экономических и инвестиционных связей – президент Азербайджана
Алиев принял верительные грамоты новых послов Колумбии, Малайзии, Швейцарии, Германии и Китая в Азербайджане
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок - Минобороны Азербайджана
В странах Западной Европы опасаются аномальной жары и лесных пожаров
Антропоморфный робот Skybot F-850 доставлен на Байконур для подготовки к полету на МКС
Девять человек пострадали, один ребенок погиб при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском - МЧС
ИВ Агсуинского района направит более 450 тыс. манатов на ремонт домов, пострадавших от землетрясения в феврале
ИВ Губинского района направит около 730 тыс. манатов на ремонт дорог
ИВ Гянджи направит около 317 тыс. манатов на установку отопительных систем в дошкольных учреждениях
Иран продолжит обеспечивать безопасность и свободу навигации в Персидском заливе - Рухани
Борис Джонсон стал новым лидером Консервативной партии Великобритании
США выделили $4 млн на создание групп быстрого реагирования морской охраны Украины в Бердянске и Мариуполе
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
В РИКЦ в Баку отметили День национальной прессы Азербайджана. Фоторепортаж
AzerTelecom стал официальным партнером компании Microsoft
Банк Республика организовал пресс-тур для журналистов в Гёйгёль
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору