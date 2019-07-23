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ТЭК 23.07.2019 10:51

Цены на нефть слабо растут, Brent подорожала до $63,31 за баррель

Нефть слабо дорожает после существенного подъема цен накануне на фоне нарастающей напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:10 составляет $63,31 за баррель, что на $0,05 (0,08%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник цена этих контрактов составила $63,26 за баррель, поднявшись на $0,79 (1,26%).

Фьючерс на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,03 (0,05%) - до $56,25 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт вырос в цене на $0,46 (0,82%), до $56,22 за баррель.

Как сообщалось, в минувшую пятницу Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил о задержании в Ормузском проливе танкера Stena Impero, следовавшего под британским флагом. Причиной задержания танкера иранская сторона назвала нарушение им международных правил судоходства.

Глава МИД Великобритании Джереми Хант в понедельник заявил, что Лондон готов принять жесткие ответные действия в отношении Ирана, если Тегеран не освободит задержанный в пятницу британский танкер.

"Если Иран продолжит идти по этому опасному пути (откажется освобождать британский танкер - ИФ), то он должен согласиться с тем, что платой за это будет увеличение западного военного присутствия вдоль его береговой линии", - сказал Хант, выступая в британском парламенте в понедельник.

Тем временем госсекретарь США Майкл Помпео в понедельник объявил о введении санкций в отношении китайской компании Zhuhai Zhenrong и ее гендиректора Ю Мэнь Ли за нарушения санкционного режима США, действующего в отношении импорта иранской нефти.

"Нефтяной рынок на взводе, трейдеры внимательно следят за всеми заголовками", - отмечает аналитик по сырьевому сектору Australia & New Zealand Banking Group в Сиднее Дэниэл Хайнс.

"Риск перебоев в поставках нефти на мировой рынок увеличивается, однако сомнения в отношении роста спроса ограничивают подъем цен", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, УТРО, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]