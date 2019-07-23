Джонсону следует понимать, что Тегеран не ищет конфронтации с Лондоном - глава МИД Ирана

Вероятный претендент на пост премьера Великобритании Борис Джонсон должен понимать, что Тегеран не стремится к конфронтации с Лондоном, заявил глава иранского МИД Джавад Зариф.
"Очень важно, чтобы Борис Джонсон понимал, что Иран не ищет конфронтации", - приводят иранские СМИ слова Зарифа во время его визита в Никарагуа. Подобным образом министр ответил на вопрос журналистов о том, есть ли у него обращение к Джонсону, который является главным фаворитом гонки за пост премьера Великобритании.
Глава МИД Ирана также отметил, что Тегеран, напротив, хочет "нормальных отношений с Лондоном, которые бы основывались на взаимном уважении".
В Великобритании во вторник в полдень по местному времени (14:00 мск) будет оглашен результат подсчета голосов на выборах британских консерваторов, по итогам которых станет известен новый лидер партии и 77-й премьер-министр страны.
В минувшую пятницу Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом. Судно отконвоировано в порт Бандар-Аббас в иранской провинции Хормозган.
Причиной задержания танкера иранская сторона назвала необходимость проведения расследования факта столкновения танкера с рыболовецким судном.
Глава МИД Британии Джереми Хант ранее заявил, что Лондон готов принять жесткие ответные действия в отношении Ирана, если Тегеран не освободит задержанный танкер.
Баку и Джакарта имеют потенциал для расширения торгово-экономических и инвестиционных связей – президент Азербайджана
Алиев принял верительные грамоты новых послов Колумбии, Малайзии, Швейцарии, Германии и Китая в Азербайджане
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок - Минобороны Азербайджана
Нефть умеренно дешевеет, Brent торгуется у $63 за баррель
Грузоперевозки через Азербайджан в рамках TRACECA за январь-май сократились на 1,8%
Новак: рынок нефти будет обеспечен ресурсами, надеемся на высокий спрос в 2020г
В странах Западной Европы опасаются аномальной жары и лесных пожаров
Антропоморфный робот Skybot F-850 доставлен на Байконур для подготовки к полету на МКС
Девять человек пострадали, один ребенок погиб при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском - МЧС
ИВ Агсуинского района направит более 450 тыс. манатов на ремонт домов, пострадавших от землетрясения в феврале
ИВ Губинского района направит около 730 тыс. манатов на ремонт дорог
ИВ Гянджи направит около 317 тыс. манатов на установку отопительных систем в дошкольных учреждениях
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
В РИКЦ в Баку отметили День национальной прессы Азербайджана. Фоторепортаж
AzerTelecom стал официальным партнером компании Microsoft
Банк Республика организовал пресс-тур для журналистов в Гёйгёль
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору