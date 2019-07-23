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Дальнее зарубежье 23.07.2019 12:13

Джонсону следует понимать, что Тегеран не ищет конфронтации с Лондоном - глава МИД Ирана

Вероятный претендент на пост премьера Великобритании Борис Джонсон должен понимать, что Тегеран не стремится к конфронтации с Лондоном, заявил глава иранского МИД Джавад Зариф.

"Очень важно, чтобы Борис Джонсон понимал, что Иран не ищет конфронтации", - приводят иранские СМИ слова Зарифа во время его визита в Никарагуа. Подобным образом министр ответил на вопрос журналистов о том, есть ли у него обращение к Джонсону, который является главным фаворитом гонки за пост премьера Великобритании.

Глава МИД Ирана также отметил, что Тегеран, напротив, хочет "нормальных отношений с Лондоном, которые бы основывались на взаимном уважении".

В Великобритании во вторник в полдень по местному времени (14:00 мск) будет оглашен результат подсчета голосов на выборах британских консерваторов, по итогам которых станет известен новый лидер партии и 77-й премьер-министр страны.

В минувшую пятницу Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом. Судно отконвоировано в порт Бандар-Аббас в иранской провинции Хормозган.

Причиной задержания танкера иранская сторона назвала необходимость проведения расследования факта столкновения танкера с рыболовецким судном.

Глава МИД Британии Джереми Хант ранее заявил, что Лондон готов принять жесткие ответные действия в отношении Ирана, если Тегеран не освободит задержанный танкер.

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Тэги: ИРАН, МИД, БРИТАНИЯ, ТАНКЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]