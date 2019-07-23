Вице-премьер Украины Кистион, а также главы Минэнерго и Минприроды проиграли на выборах

Вице-премьер Украины Владимир Кистион проиграл другим кандидатам на внеочередных выборах в Верховную Раду на 11-м мажоритарном округе в Винницкой области, занимая по результатам обработки 86,72% протоколов 5-е место с результатом 9,37%.
Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик на выборах в 85-м округе, в которой входит город Калуш, где он был мэром, по итогам обработки всех протоколов набрал 24,13% голосов. Однако это позволило ему занять лишь 3-е место, а победу одержал, как и в округе Кистиона, представитель пропрезидентской партии "Слуга народа" с показателем 30,65%.
Министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак, который баллотировался на 124 округе во Львовской области, по итогам обработки всех протоколов пришел к финишу лишь 7-м с результатом 8,84%. Победу в этом округе также одержал представитель партии "Слуга народа", которому из-за большого разброса голосов за кандидатов других партий хватило для победы всего 16,08%.
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