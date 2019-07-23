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СНГ 23.07.2019 10:55

"Батькивщина" выходит на третье место по итогам обработки украинским ЦИК 93% протоколов

В Верховную Раду Украины, согласно результатам обработки 92,97% электронных протоколов, проходят партии "Слуга народа" (43,13% голосов избирателей), "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) - 13,05%, ВО "Батькивщина" - 8,19%, "Евросолидарность" - 8,14% и "Голос" - 5,86%.

Ранее, по результатам обработки 90,89% электронных протоколов, "Евросолидарность" и "Батькивщина" набирали по 8,18%.

Согласно данным на сайте ЦИК, пока не преодолевают 5%-й барьер в парламент Радикальная партия - 4,01%, "Сила и честь", которая набирает 3,8% голосов в целом по Украине, "Оппозиционный блок" - 3,06%, Партия "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,32% голосов.

Партия Шария набрала 2,24%, ВО "Свобода" 2,17%, "Гражданская позиция" - 1,05%.

Менее 1% набрали: Партия зеленых - 0,65%, партия "Объединение "Самопомич" - 0,63%, Аграрная партия Украины - 0,51%.

Остальные партии набрали менее 0,5%.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ВЫБОРЫ, ЦИК, ПОДСЧЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]