Российские бомбардировщики не нарушали воздушного пространства Южной Кореи - Минобороны РФ

В министерстве обороны России опровергли заявление южнокорейских военных о нарушении российскими стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС воздушного пространства Южной Кореи.
"По данным объективного контроля, маршрут самолетов Ту-95МС проходил без отклонений от плана в соответствии с международными правилами на удалении более 25 км от островов Токто (Такэсима), не нарушая воздушного пространства Южной Кореи", - заявили в министерстве обороны России во вторник.
Администрация президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина ранее во вторник выразила России протест из-за предполагаемого нарушения южнокорейского воздушного пространства российским самолетом.
Ранее агентство "Ренхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Корея сообщило, что российский военный самолет дважды нарушил воздушное пространство Южной Кореи над Японским морем во вторник.
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