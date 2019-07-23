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Дальнее зарубежье 23.07.2019 12:36

Российские бомбардировщики не нарушали воздушного пространства Южной Кореи - Минобороны РФ

В министерстве обороны России опровергли заявление южнокорейских военных о нарушении российскими стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС воздушного пространства Южной Кореи.

"По данным объективного контроля, маршрут самолетов Ту-95МС проходил без отклонений от плана в соответствии с международными правилами на удалении более 25 км от островов Токто (Такэсима), не нарушая воздушного пространства Южной Кореи", - заявили в министерстве обороны России во вторник.

Администрация президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина ранее во вторник выразила России протест из-за предполагаемого нарушения южнокорейского воздушного пространства российским самолетом.

Ранее агентство "Ренхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Корея сообщило, что российский военный самолет дважды нарушил воздушное пространство Южной Кореи над Японским морем во вторник.

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Тэги: РОССИЯ, МИНОБОРОНЫ, ЮЖКОРЕЯ, САМОЛЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]