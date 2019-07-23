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Инфраструктура и тендеры 23.07.2019 11:02

Azerbaijan Rigs отбирает оценщика имущества и аудитора финотчетности за 2019-2021гг

ООО «Azerbaijan Rigs» отбирает аудитора финансовой отчетности общества за 2019- 2021гг и для проведения MVB аудита, отмечается в объявлении Azerbaijan Rigs.

Кроме того, Azerbaijan Rigs повторно отбирает оценщика для определения рыночной цены имущества компании по требованиям Налогового кодекса Азербайджана и международным стандартам финансовой отчетности.

Отбор аудитора и оценщика проводится методами опроса предложений. Предложения от компаний по каждому из опросов принимаются приниматься до 17:00 31 июля.

Телефон для справок: (012) 521-34-60.

В ООО Azerbaijan Rigs 90% долевого участия принадлежит Госнефтефонду Азербайджана, 10% - компании SOCAR.

ООО Azerbaijan Rigs является заказчиком строительства первой плавучей полупогружной буровой установки (ППБУ) 6-го поколения имени Гейдара Алиев. Общая высота установки, введенной в эксплуатацию в мае 2017 года, составляет 130 метров, длина - 106,5 метров, ширина – 69,5 метров, вес – 26 тонн. Стоимость строительства установки превысила $1,1 млрд.

Н.Аббасова

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Тэги: КОМПАНИЯ, АУДИТОР, ОТБОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]