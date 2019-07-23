Azerbaijan Rigs отбирает оценщика имущества и аудитора финотчетности за 2019-2021гг

ООО «Azerbaijan Rigs» отбирает аудитора финансовой отчетности общества за 2019- 2021гг и для проведения MVB аудита, отмечается в объявлении Azerbaijan Rigs.

Кроме того, Azerbaijan Rigs повторно отбирает оценщика для определения рыночной цены имущества компании по требованиям Налогового кодекса Азербайджана и международным стандартам финансовой отчетности.

Отбор аудитора и оценщика проводится методами опроса предложений. Предложения от компаний по каждому из опросов принимаются приниматься до 17:00 31 июля.

Телефон для справок: (012) 521-34-60.

В ООО Azerbaijan Rigs 90% долевого участия принадлежит Госнефтефонду Азербайджана, 10% - компании SOCAR.

ООО Azerbaijan Rigs является заказчиком строительства первой плавучей полупогружной буровой установки (ППБУ) 6-го поколения имени Гейдара Алиев. Общая высота установки, введенной в эксплуатацию в мае 2017 года, составляет 130 метров, длина - 106,5 метров, ширина – 69,5 метров, вес – 26 тонн. Стоимость строительства установки превысила $1,1 млрд.

Н.Аббасова