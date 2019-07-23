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Дальнее зарубежье 23.07.2019 12:38

Маневры истребителей Южной Кореи создавали угрозу безопасности бомбардировщиков Ту-95МС - Минобороны РФ

Российские военные заявили, что истребители Южной Кореи совершили непрофессиональные маневры над Японским морем вблизи российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

"В районе островов Токто (Такэсима) к российским самолетам приблизились два южнокорейских истребителя F-16, которые совершили непрофессиональные маневры, пересекая курс российских стратегических ракетоносцев и создавая угрозу их безопасности", - заявили в Минобороны РФ во вторник.

По словам российских военных, южнокорейские летчики на связь с экипажами Ту-95МС не выходили и после отстрела F-16 тепловых ловушек осуществили маневр, удалившись от российских самолетов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ЮЖКОРЕЯ, МИНОБОРОНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]