Маневры истребителей Южной Кореи создавали угрозу безопасности бомбардировщиков Ту-95МС - Минобороны РФ

Российские военные заявили, что истребители Южной Кореи совершили непрофессиональные маневры над Японским морем вблизи российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

"В районе островов Токто (Такэсима) к российским самолетам приблизились два южнокорейских истребителя F-16, которые совершили непрофессиональные маневры, пересекая курс российских стратегических ракетоносцев и создавая угрозу их безопасности", - заявили в Минобороны РФ во вторник.

По словам российских военных, южнокорейские летчики на связь с экипажами Ту-95МС не выходили и после отстрела F-16 тепловых ловушек осуществили маневр, удалившись от российских самолетов.