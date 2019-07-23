АО "Балтийский завод", судоверфь "Звезда" и керченский "Залив" претендуют на строительство двух атомных ледоколов мощностью 60 МВт и стоимостью 100 млрд руб., пишет газета "Коммерсантъ".
ФГУП "Атомфлот" объявило о конкурсе на строительство этих ледоколов 19 июля. Максимальная цена контракта - 100,1 млрд руб., срок сдачи - декабрь 2024 года и декабрь 2026 года. Срок подачи заявок - до 5 августа, электронный аукцион состоится на следующий день.
По данным источников издания, помимо Балтзавода (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) на конкурс планируют подавать заявки дальневосточная "Звезда" (управляется консорциумом "Роснефти" (MOEX: ROSN) и Газпромбанка (MOEX: GZPR)), а также керченский завод "Залив", который находится под управлением Зеленодольского завода им.Горького корпорации "Ак Барс" (MOEX: AKBR) Рената Мистахова.
Балтзавод уже строит три ЛК-60 общей стоимостью 121,4 млрд руб. с 2012 года. Сроки сдачи ледоколов неоднократно переносились, по последним данным, для головного судна "Арктика" - это 2020 год, для первого и второго серийных ледоколов "Сибирь" и "Урал" - 2021 и 2022 годы.
Издание отмечает, что принципиальное решение о строительстве еще двух ЛК-60 было принято на совещании под председательством премьера Дмитрия Медведева 28 ноября 2018 года на Балтзаводе. Проект будет финансироваться по смешанной схеме - 45 млрд руб. даст бюджет, 9 млрд руб.- средства "Росатома", остальные деньги будут привлечены госкорпорацией в банках. В "Росатоме" говорили, что контракт на строительство ледоколов нужно подписать до конца 2018 года, он до сих пор не заключен.
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