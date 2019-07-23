Манат укрепился к евро, стабилен к доллару и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 23 июля сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 23 июля ЦБА определил 1,9027 манат/1EUR (22 июля - 1,9069 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 23 июля сохранил 0,027 манат/1RUB.

Н.Аббасова