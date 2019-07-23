Apple может купить у Intel патенты на мобильные 5G-модемы - WSJ

Apple Inc. активно ведет переговоры с Intel Corp. о покупке бизнеса по производству модемов для смартфонов, сумма возможной сделки оценивается примерно в $1 млрд, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
По их словам, соглашение может быть заключено уже на следующей неделе, если переговоры не сорвутся. Источники утверждают, что стороны обсуждают возможную сделку уже около года.
Издание отмечает, что сумма в $1 млрд для таких гигантов, как Apple и Intel, сравнима с "погрешностью при округлении". Однако сделка может иметь стратегическое значение для Apple Inc. в борьбе за лидерство при внедрении технологии 5G (пятого поколения мобильной связи - ИФ).
Потенциальная покупка откроет Apple доступ к многолетним инженерным разработкам Intel, что сэкономит компании годы, необходимые для создания собственных чипов, считают авторы статьи.
Intel в свою очередь избавилась бы от убыточного производства: источник газеты утверждает, что компания ежегодно теряет на разработках для смартфонов порядка $1 млрд. Intel готова отказаться от этого бизнеса, взамен сосредоточившись на разработках 5G-технологий для других устройств, пишет газета.
Баку и Джакарта имеют потенциал для расширения торгово-экономических и инвестиционных связей – президент Азербайджана
Алиев принял верительные грамоты новых послов Колумбии, Малайзии, Швейцарии, Германии и Китая в Азербайджане
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок - Минобороны Азербайджана
В странах Западной Европы опасаются аномальной жары и лесных пожаров
Антропоморфный робот Skybot F-850 доставлен на Байконур для подготовки к полету на МКС
Девять человек пострадали, один ребенок погиб при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском - МЧС
ИВ Агсуинского района направит более 450 тыс. манатов на ремонт домов, пострадавших от землетрясения в феврале
ИВ Губинского района направит около 730 тыс. манатов на ремонт дорог
ИВ Гянджи направит около 317 тыс. манатов на установку отопительных систем в дошкольных учреждениях
Иран продолжит обеспечивать безопасность и свободу навигации в Персидском заливе - Рухани
Борис Джонсон стал новым лидером Консервативной партии Великобритании
США выделили $4 млн на создание групп быстрого реагирования морской охраны Украины в Бердянске и Мариуполе
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
В РИКЦ в Баку отметили День национальной прессы Азербайджана. Фоторепортаж
AzerTelecom стал официальным партнером компании Microsoft
Банк Республика организовал пресс-тур для журналистов в Гёйгёль
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору