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Бизнес и законодательство 23.07.2019 13:20

Apple может купить у Intel патенты на мобильные 5G-модемы - WSJ

Apple Inc. активно ведет переговоры с Intel Corp. о покупке бизнеса по производству модемов для смартфонов, сумма возможной сделки оценивается примерно в $1 млрд, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, соглашение может быть заключено уже на следующей неделе, если переговоры не сорвутся. Источники утверждают, что стороны обсуждают возможную сделку уже около года.

Издание отмечает, что сумма в $1 млрд для таких гигантов, как Apple и Intel, сравнима с "погрешностью при округлении". Однако сделка может иметь стратегическое значение для Apple Inc. в борьбе за лидерство при внедрении технологии 5G (пятого поколения мобильной связи - ИФ).

Потенциальная покупка откроет Apple доступ к многолетним инженерным разработкам Intel, что сэкономит компании годы, необходимые для создания собственных чипов, считают авторы статьи.

Intel в свою очередь избавилась бы от убыточного производства: источник газеты утверждает, что компания ежегодно теряет на разработках для смартфонов порядка $1 млрд. Intel готова отказаться от этого бизнеса, взамен сосредоточившись на разработках 5G-технологий для других устройств, пишет газета.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]