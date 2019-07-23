Япония выразила протест России и Южной Корее из-за инцидента с российским самолетом - СМИ

Власти Японии выразили Москве и Сеулу протест в связи с инцидентом с участием российского самолета над Японским морем, сообщают японские СМИ со ссылкой на источники в японском правительстве.

"Мы не можем допустить такие действия на нашей территории", - говорится в сообщении, переданном по дипломатическим каналам России и Южной Корее.

Ранее южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Корея сообщило, что российский военный самолет дважды нарушил воздушное пространство Южной Кореи над Японским морем во вторник в районе группы островов Лианкур (японское название - Такэсима, корейское название - Токто).

Сообщалось, что в районе инцидента находились три российских самолета: два стратегических бомбардировщика Ту-95 и один самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. В воздушное пространство Южной Кореи, согласно утверждениям Сеула, вторгся самолет А-50.

Сообщалось, что ВВС Республики Корея подняли в небо несколько истребителей, в том числе F-15Ks и F-16Ks, для сопровождения российского самолета.

Южнокорейские военные попросили российский самолет покинуть район Токто, после чего были выпущены сигнальные ракеты и сделаны предупредительные выстрелы. Всего, по данным Сеула, южнокорейскими самолетами было сделано 360 выстрелов.

Отмечается, что это первый случай, когда российский военный самолет нарушает воздушное пространство Республики Корея, хотя нарушения опознавательной зоны ПВО страны случаются периодически.

Кроме того, по сообщению южнокорейских СМИ, в тот же день в опознавательную зону ПВО Южной Кореи в районе островов Лианкур попали два китайских стратегических бомбардировщика H-6.

Как сообщалось, в министерстве обороны РФ заявили, что российские стратегические бомбардировщики Ту-95М не нарушали воздушного пространства Южной Кореи.

"По данным объективного контроля, маршрут самолетов Ту-95МС проходил без отклонений от плана в соответствии с международными правилами на удалении более 25 км от островов Токто (Такэсима), не нарушая воздушного пространства Южной Кореи", - заявили в министерстве обороны России во вторник.

Российские военные заявили, что истребители Южной Кореи совершили непрофессиональные маневры над Японским морем вблизи российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Группа островов Лианкур (японское название - Такэсима, корейское название - Токто) расположена в западной части Японского моря. После Второй мировой войны острова контролирует Южная Корея, однако Япония считает эти острова своей территорией.