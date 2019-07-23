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Регион 23.07.2019 13:45

Совет Федерации ратифицировал конвенцию ШОС по противодействию экстремизму

Совет Федерации ратифицировал конвенцию Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по противодействию экстремизму, которая была подписана в Астане 9 июня 2017 года.

Документ определяет, что компетентные органы стран-участниц ШОС могут устанавливать непосредственные контакты для противодействия экстремизму. В процессе взаимодействия также могут быть использованы дипломатические каналы, каналы исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС или Международной организации уголовной полиции.

Стороны конвенции еще раз подтвердили свои намерения поощрять межрелигиозный и межкультурный диалог, в том числе при необходимости могут поддерживать неправительственные организации и другие институты гражданского общества для противодействия экстремизму. Также стороны взяли на себя обязательства по совершенствованию законодательства по противодействию экстремизму, по определению органов, которые будут осуществлять координацию государств в этой работе, по усилению приграничного сотрудничества, по усилению пропагандистской деятельности и мониторингу СМИ и интернета для пресечения распространения экстремистской идеологии.

Кроме того, стороны в рамках конвенции обязуются ограничивать доступ к экстремистским материалам, а также проводить исследования в сфере противодействия экстремизму, предпринимать меры по защите потерпевших и свидетелей.

Также в конвенции даются определения понятиям "экстремистский акт", "финансирование экстремизма" и "вербовка".

Членами ШОС являются Индия, Китай, Казахстан, Россия, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Иран, Монголия, Белоруссия. Партнерами по диалогу ШОС являются Турция, Шри-Ланка, Армения, Азербайджан, Камбоджа и Непал.

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Тэги: РОССИЯ, ШОС, КОНВЕНЦИЯ, ЭКСТРЕМИЗМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]