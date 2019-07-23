Совет Федерации ратифицировал конвенцию ШОС по противодействию экстремизму

Совет Федерации ратифицировал конвенцию Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по противодействию экстремизму, которая была подписана в Астане 9 июня 2017 года.

Документ определяет, что компетентные органы стран-участниц ШОС могут устанавливать непосредственные контакты для противодействия экстремизму. В процессе взаимодействия также могут быть использованы дипломатические каналы, каналы исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС или Международной организации уголовной полиции.

Стороны конвенции еще раз подтвердили свои намерения поощрять межрелигиозный и межкультурный диалог, в том числе при необходимости могут поддерживать неправительственные организации и другие институты гражданского общества для противодействия экстремизму. Также стороны взяли на себя обязательства по совершенствованию законодательства по противодействию экстремизму, по определению органов, которые будут осуществлять координацию государств в этой работе, по усилению приграничного сотрудничества, по усилению пропагандистской деятельности и мониторингу СМИ и интернета для пресечения распространения экстремистской идеологии.

Кроме того, стороны в рамках конвенции обязуются ограничивать доступ к экстремистским материалам, а также проводить исследования в сфере противодействия экстремизму, предпринимать меры по защите потерпевших и свидетелей.

Также в конвенции даются определения понятиям "экстремистский акт", "финансирование экстремизма" и "вербовка".

Членами ШОС являются Индия, Китай, Казахстан, Россия, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Иран, Монголия, Белоруссия. Партнерами по диалогу ШОС являются Турция, Шри-Ланка, Армения, Азербайджан, Камбоджа и Непал.