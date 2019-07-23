"Газпром" стал лидером по капитализации на рынке РФ, обогнав Сбербанк России

"Газпром" (MOEX: GAZP) стал лидером по капитализации на российском фондовом рынке, обогнав Сбербанк (MOEX: SBER), отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

По данным на 10:48 МСК капитализация "Газпрома" составила 5,171 трлн рублей, в то время как рыночная стоимость Сбербанка РФ с учетом привилегированных акций оказалась на уровне 5,162 трлн рублей. Стоимость акций "Газпрома" заметно выросла в мае-июне на фоне новостей об изменении дивидендной политики компании, что в итоге привело к тому, что газовый концерн смог не только догнать, но и на некоторое время обогнать Сбербанк по уровню капитализации. "Газпрому" в этом, в частности, помог тот факт, что у Сбербанка дивидендная отсечка под выплату дивидендов за 2018 год произошла более чем на месяц раньше, нежели у "Газпрома".

Но 17 июля после дивидендной отсечки "Газпрома" Сбербанк вернул себе первое место по уровню капитализации. В настоящее время идет борьба за лидерство по данному показателю, отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА",