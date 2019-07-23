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Внешняя политика 23.07.2019 12:03

Алиев принял верительные грамоты новых послов Колумбии, Малайзии, Швейцарии, Германии и Китая в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял верительные грамоты новых послов Колумбии, Малайзии, Швейцарии, Германии и Китая.

В частности, Колумбия назначила в Азербайджан посла Луиса Антонио Димате Карденаса, Малайзия - Дато Юбазлана Бин Юсуфа, Швейцария - Муриэль Пеневейру, Германия - Вольфганга Мани, Китай – Гоу Минь.

Ф.Исазаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ПОСЛЫ, ВЕРГРАМОТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]