Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9027 RUR   0.027 GBR   2.1179 TRY   0.2989

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.22 0.59 Brent 63.26 0.79

Погода в Баку

  ночь день

Экология 23.07.2019 14:33

В странах Западной Европы опасаются аномальной жары и лесных пожаров

Аномально жаркая погода установится на этой неделе во многих странах Западной Европы, сообщают европейские СМИ.

Ожидается, что жара в значительной мере затронет Францию, Испанию, Бельгию, Великобританию и Германию.

Европейские метеорологические службы предупредили жителей Франции и Испании о "чрезвычайной опасности" лесных пожаров из-за высокой температуры воздуха. Риск природных пожаров в Португалии, Италии, Бельгии и Германии оценили как "высокий" и "очень высокий".

Власти французской столицы накануне активизировали специальный план экстренных мер, который предполагает программу помощи наиболее "уязвимым категориям населения", в частности детям и пенсионерам, а также лицам без определенного места жительства.

Во Франции также запретили в пик жары - с 13:00 по 18:00 - осуществлять перевозки животных в транспортных средствах, не имеющих системы климат-контроля.

Кроме того, в Бельгии, Люксембурге и Нидерландах на этой неделе воздух может прогреться до 39 градусов по Цельсию, и могут быть установлены новые температурные рекорды для трех этих стран.

В Великобритании также ожидают аномально высокую для этой страны температуру. Местная служба здравоохранения призывала жителей страны проявлять повышенную бдительность и минимизировать количество времени, проведенного на улице.

Так, в Лондоне в среду ожидают 34 градуса по Цельсию, тогда как средняя температура воздуха в июле в британской столице обычно составляет около 23 градусов по Цельсию.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕВРОПА, ЖАРА, ОПАСНОСТЬ


Похожие новости


Жара в Европе продолжает ставить рекорды Португалия и Испания готовятся к почти 50-градусной жаре на выходных

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]