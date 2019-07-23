В странах Западной Европы опасаются аномальной жары и лесных пожаров

Аномально жаркая погода установится на этой неделе во многих странах Западной Европы, сообщают европейские СМИ.
Ожидается, что жара в значительной мере затронет Францию, Испанию, Бельгию, Великобританию и Германию.
Европейские метеорологические службы предупредили жителей Франции и Испании о "чрезвычайной опасности" лесных пожаров из-за высокой температуры воздуха. Риск природных пожаров в Португалии, Италии, Бельгии и Германии оценили как "высокий" и "очень высокий".
Власти французской столицы накануне активизировали специальный план экстренных мер, который предполагает программу помощи наиболее "уязвимым категориям населения", в частности детям и пенсионерам, а также лицам без определенного места жительства.
Во Франции также запретили в пик жары - с 13:00 по 18:00 - осуществлять перевозки животных в транспортных средствах, не имеющих системы климат-контроля.
Кроме того, в Бельгии, Люксембурге и Нидерландах на этой неделе воздух может прогреться до 39 градусов по Цельсию, и могут быть установлены новые температурные рекорды для трех этих стран.
В Великобритании также ожидают аномально высокую для этой страны температуру. Местная служба здравоохранения призывала жителей страны проявлять повышенную бдительность и минимизировать количество времени, проведенного на улице.
Так, в Лондоне в среду ожидают 34 градуса по Цельсию, тогда как средняя температура воздуха в июле в британской столице обычно составляет около 23 градусов по Цельсию.
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